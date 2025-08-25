Bão số 5 gây mưa lớn, nhiều nơi tại Hưng Yên ngập nửa mét

(VTC News) -

Theo Văn phòng Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Hưng Yên, hoàn lưu bão số 5 gây mưa tại các xã phía Nam và ven biển, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 0h đến 14h ngày 25/8 phổ biến ở mức từ 50-150mm, có nơi cao như tại xã Bình Thanh 292,1mm, xã Nam Cường 194,8mm, xã Tiền Hải 203 mm, xã Kiến Xương 180,5mm, xã Hồng Vũ 171,2mm...

Nhiều tuyến phố khu vực trung tâm thành phố Thái Bình (cũ) bị ngập sâu do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5.

Mưa lớn khiến một số tuyến đường thuộc thành phố Thái Bình (cũ) như: đường Trần Thủ Độ, Lê Quý Đôn, Trần Phú, Nguyễn Thị Minh Khai, Lý Bôn, Quang Trung, Lý Thường Kiệt, Phan Bá Vành, Khu công nghiệp Phú Khánh, Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh... ngập khoảng 20-30cm, cá biệt có nơi ngập đến 50cm khiến nước tràn vào nhà dân, ảnh hưởng đến sinh hoạt.

Tranh thủ mưa ngớt trong tối 25/8, chị Nguyễn Hải Hồng (trú tại khu đô thị Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên) cùng chồng hối hả tát nước vì mưa lớn kéo dài cả ngày khiến đoạn đường trước nhà ngập sâu, nước không thoát kịp đã tràn cả vào nhà.

Mưa lớn liên tục khiến nước không thoát kịp, tràn vào cả nhà dân tại nhiều khu vực thuộc tỉnh Hưng Yên.

Tại khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh thuộc phường Phú Khánh (tỉnh Thái Bình cũ), nhiều tuyến đường cũng xảy ra tình trạng ngập cục bộ khiến công nhân di chuyển khó khăn.

Một số khu vực dân cư ở các khu đô thị thuộc phường Trần Hưng Đạo, người dân phải lấy cây tre làm barie chặn hai đầu các ngõ ngang, ngăn không cho ô tô đi qua bởi mỗi khi ô tô đi qua tạo sóng, nước tràn vào nhà dân.

Nhiều gia đình dùng bạt căng trước cửa để hạn chế việc ô tô đi qua khiến nước tràn vào nhà.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Hưng Yên, do ảnh hưởng của bão số 5, vùng biển ngoài khơi tỉnh Hưng Yên trong chiều và đêm nay (25/8) có gió mạnh cấp 7, cấp 8, giật cấp 9; sóng biển biển cao từ 2 đến 4m; biển động rất mạnh.

Từ nay đến ngày 27/8, trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 70-120mm, có nơi trên 150mm.