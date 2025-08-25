Đóng

Bão số 5 Kajiki: Nghệ An đảm bảo cuộc sống người dân di dời trú bão

(VTC News) -

Để bảo đảm an toàn, tỉnh Nghệ An đã chủ động di dời người dân đến những điểm tránh trú tập trung, đồng thời chuẩn bị đầy đủ lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết.

Sao Mai
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới