Hoàn lưu bão số 5 gây mưa lớn, Thủ tướng yêu cầu triệt để di dời dân vùng lũ

(VTC News) -

Yêu cầu trên được đề cập tại Công điện số 147 của Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả bão số 5 và ứng phó mưa lũ sau bão.

Công điện nêu, bão số 5 gây mưa lớn tại các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Hưng Yên với lượng mưa phổ biến 200-300 mm, riêng tại Hà Tĩnh tổng lượng mưa trong 24 giờ (từ 19h ngày 24/8) nhiều nơi vượt 300-400 mm, đặc biệt tại một số trạm hồ Sông Rác, hồ Thượng Tuy, Kỳ Lâm (tỉnh Hà Tĩnh) lượng mưa đo được 500-600 mm (và vẫn đang tiếp tục có mưa).

Nhiều đường phố Hà Tĩnh ngổn ngang sau bão số 5. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Theo nhận định của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hoàn lưu bão số 5 còn tiếp tục gây mưa lớn từ nay đến hết ngày 26/8 tại khu vực miền núi, trung du và đồng bằng Bắc Bộ. Trong đó các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 400 mm, đặc biệt nguy cơ rất cao xảy ra ngập sâu, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, nhất là tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Để nhanh chóng khắc phục hậu quả bão số 5, tập trung ứng phó với mưa lũ sau bão, bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân, Thủ tướng yêu cầu bí thư, chủ tịch UBND các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và các địa phương bị ảnh hưởng của bão chỉ đạo chính quyền cơ sở căn cứ tình hình cụ thể để quyết định và có phương án hỗ trợ đưa người dân tại nơi sơ tán trở về nhà, với các khu vực đã bảo đảm an toàn.

Thủ tướng giao bí thư, chủ tịch UBND các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị triệt để sơ tán, di dời dân cư tại các khu vực nguy hiểm, nhất là những nơi thường bị ngập sâu khi mưa lũ lớn, nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, khu vực nước chảy xiết ven sông suối.

Thủ tướng cũng lưu ý hỗ trợ bảo đảm nhu cầu thiết yếu cho người dân ở nơi sơ tán đến, nhất là đối với các hộ nghèo, khó khăn, không để người dân thiếu lương thực, thực phẩm, nước uống.

Các địa phương cần tuyên truyền, khuyến cáo người dân hạn chế đi lại khi có mưa lũ lớn; bố trí lực lượng chốt chặn, hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân tham gia giao thông an toàn, không để người dân di chuyển qua nếu không bảo đảm an toàn, nhất là qua các ngầm tràn, khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết, bị sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở.

Các địa phương cần phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ tại địa bàn trọng điểm, nhất là thôn, bản có nguy cơ bị chia cắt do mưa lũ, sạt lở đất; rà soát triển khai phương án dự phòng cung cấp điện, sóng viễn thông, bảo đảm thông tin liên lạc được thông suốt từ thôn, bản đến các cấp, không để gián đoạn thông tin.

Thủ tướng cũng yêu cầu lãnh đạo các địa phương chỉ đạo vận hành an toàn hồ đập thủy lợi, thủy điện, đê điều, đồng thời phải chủ động có phương án ứng phó bảo đảm an toàn dân cư trong trường hợp xảy ra tình huống xấu nhất (mưa lũ vượt mức thiết kế), không để bị động bất ngờ.

Để khắc phục hậu quả bão số 5, Thủ tướng giao địa phương hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hỏng, hỗ trợ chỗ ở tạm đối với các hộ dân bị mất nhà cửa do bão số 5, không để người dân không có chỗ ở.

Thủ tướng đề nghị sửa chữa ngay các trường học, cơ sở y tế bị tốc mái, hư hỏng do bão, hoàn thành ngay trong tháng 8 để bảo đảm học sinh được trở lại trường đúng dịp khai giảng năm học mới và bảo đảm việc khám chữa bệnh cho nhân dân. Khẩn trương xử lý dọn dẹp chướng ngại vật, vệ sinh đường xá bảo đảm hoạt động giao thông sớm trở lại bình thường ngay sau bão.

Thủ tướng giao Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an chỉ đạo Quân khu 4 và các đơn vị đóng trên địa bàn triển khai lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cần thiết, sẵn sàng hỗ trợ Nhân dân ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả bão, mưa lũ khi có đề nghị của địa phương.