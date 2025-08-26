Nước ào ạt đổ về do mưa bão Kajiki, hồ thủy điện cấp tập xả lũ

(VTC News) -

Do ảnh hưởng bởi bão Kajiki, tại hồ thủy điện Bản Vẽ (Nghệ An), tính đến 6h sáng 26/8, lưu lượng nước từ thượng nguồn về hồ là 1.450 m³/s, mực nước dâng là 191.55 m/200m. Nhà máy đã phải mở 4 cửa xả mặt, tổng lượng nước xả là 595 m³/s.

Thủy điện Bản Vẽ là thủy điện lớn nhất Bắc Trung bộ, có công suất thiết kế 320 MW. Đập của thủy điện tạo ra hồ Bản Vẽ, diện tích lưu vực 8.700 km², thuộc địa bàn bốn xã: Yên Na, Hữu Khuông, Mai Sơn và Nhôn Mai (huyện Tương Dương cũ, tỉnh Nghệ An).

Hồ thủy điện Trung Sơn (Thanh Hóa) tiếp tục mở thêm 3 cửa xả mặt, nâng thành 6 cửa xả, tổng lượng nước xả là 1.499 m³/s, trong đó lượng nước xả qua đập tràn là 994 m³/s và lượng nước xả qua nhà máy đạt 505 m³/s. Hiện mực nước của nhà máy này đạt 160/150 m (mực nước chết), lưu lượng nước về hồ đạt 1.499 m³/s.

Hồ thủy điện Quảng Trị (Quảng Trị) mở 1 cửa xả mặt, tổng lượng nước xả là 34 m³/s. Hiện lưu lượng nước về hồ đạt 30 m³/s.

Thủy điện Bản Vẽ tiếp tục mở 4 cửa xả lũ. (Ảnh: EVN).

Hồ thủy điện Pleikrông (Quảng Nam cũ), lưu lượng nước từ thượng nguồn về là 551 m³/s, mực nước dâng là 570 m/537m. Nhà máy đã mở 4 cửa xả mặt, tổng lượng nước xả là 621 m³/s, trong đó 421 m³/s qua đập tràn và 200 m³/s qua nhà máy.

Hồ thủy điện Lai Châu (Lai Châu) mở 1 cửa xả mặt, lượng nước xả là 1.649 m³/s. Hiện lưu lượng nước về hồ đạt 1.649 m³/s.

Hồ thủy điện Sê San 3 và hồ thủy điện Ialy (Bình Định) cùng mở 2 cửa xả, trong đó lượng nước về hồ thủy điện Sê San 3 là 886 m³/s, lượng nước xả là 556 m³/s, mức nước dâng bình thường là 304,5/303,2m. Mực nước về hồ thủy điện Ialy là 1.095 m³/s, lượng nước xả là 850 m³/s.

Ngoài ra, các hồ thủy điện khác như: hồ thuỷ điện Sê San 4, thủy điện Sông Bung 2 (Quảng Nam cũ), hồ thủy điện Sông Ba Hạ (Đắk Lắk), thủy điện Bản Chát (Lai Châu), thủy điện An Khê (Bình Định) cũng mở 1 cửa xả lũ.

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, sáng sớm nay (26/8), bão số 5 Kajiki di chuyển sang khu vực Trung Lào và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Lúc 4h ngày 26/8, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-61km/giờ), giật cấp 9, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/giờ.

Khoảng 16h cùng ngày, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Trung Lào, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20km/h và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Từ sáng sớm 26/8 đến hết ngày 26/8, trung du và đồng bằng Bắc Bộ, khu vực Lào Cai, Sơn La và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh mưa to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ trên 200mm. Nguy cơ mưa cường suất lớn, trên 100mm trong 3 giờ.

Mưa lớn đã liên tục trút xuống nhiều giờ ở loạt tỉnh thành miền Bắc, miền Trung. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường.