Giá vàng hôm nay 9/9: Thế giới tăng mạnh, trong nước giảm

(VTC News) -

Giá vàng thế giới tăng trong bối cảnh giới đầu tư toàn cầu ngày càng chắc chắn vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) giảm lãi suất trong phiên họp chính sách tháng 9.

Các nhà phân tích dự báo, báo cáo việc làm tháng 8 của Mỹ sẽ kéo dài chuỗi tăng trưởng việc làm yếu nhất kể từ đại dịch, nhiều khả năng củng cố việc FED hạ lãi suất. Ssức nóng từ kỳ vọng FED cắt giảm lãi suất, đồng USD suy yếu và bất ổn chính trị...đã đẩy vàng trở thành tâm điểm thị trường, dẫn đến giá vàng có thể sớm đạt các mục tiêu bất ngờ.

Giá vàng thế giới hôm nay tăng mạnh. (Ảnh minh hoạ).

Bà Suki Cooper, Trưởng phòng Nghiên cứu Hàng hóa tại Ngân hàng Standard Chartered cho biết, dự kiến ​​giá vàng sẽ đạt mức trung bình khoảng 3.700 USD/oz trong quý IV/2025. Trong báo cáo của mình, bà Cooper cũng lưu ý rằng, vàng không chỉ đạt mức cao kỷ lục so với đồng USD mà còn tăng giá mạnh so với tất cả các loại tiền tệ chính trên toàn cầu.

Bà Cooper còn nhấn mạnh rằng, nhu cầu rộng rãi này sẽ tiếp tục hỗ trợ xu hướng tăng giá dài hạn của vàng. Theo khảo sát dự báo giá vàng tuần mới nhất của Kitco News, đa số các chuyên gia tài chính quốc tế đều cho rằng giá vàng sẽ tăng trong tuần này.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 9/9, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 133,1 - 135,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 800.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 300.000 đồng/lượng chiều bán ra so với phiên giao dịch sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 127,7 – 130,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), đi ngang so với phiên giao dịch sáng qua.

Chênh lệch giữa giá mua vào – bán ra hiện vẫn duy trì ở mức 2 – 3 triệu đồng/lượng, phản ánh tâm lý thận trọng của các doanh nghiệp kinh doanh vàng trước biến động quốc tế.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.628,6 USD/ounce, tăng đến 40 USD/ounce so với rạng sáng hôm qua.

Dự báo giá vàng

Chuyên gia nhận định đợt bứt phá vừa qua chủ yếu nhờ quỹ đầu cơ mua vàng, trong khi không có dấu hiệu ngân hàng trung ương bán ra. Mô hình tích lũy kéo dài 4 tháng qua là rất lạc quan và đặt mục tiêu kỹ thuật cho vàng ở vùng 3.900 USD.

Trong khi đó, cũng có ý kiến nhấn mạnh yếu tố đồng USD yếu, kỳ vọng Fed hạ lãi suất và sự hoài nghi về tính độc lập của Fed đã thúc đẩy giá vàng, đồng thời dự báo mục tiêu tiếp theo nằm trong vùng 3.600 - 3.800 USD, thậm chí 4.000 USD/ounce là đỉnh khả thi.

Theo các chuyên gia, dự trữ vàng chính thức của Trung Quốc hiện ở mức 2.302 tấn, song vẫn chỉ chiếm chưa đến 7% tổng dự trữ ngoại hối quốc gia. Dù Trung Quốc vẫn là một nhân tố tích cực trên thị trường vàng, dữ liệu cho thấy tốc độ mua đang chậm lại, giảm hơn một nửa so với hồi đầu năm - vốn đã thấp hơn nhiều so với đầu năm 2024.