Đà Nẵng, Quảng Ngãi cho học sinh nghỉ học tránh bão số 13

(VTC News) -

Chiều 5/11, Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng ban hành công văn về việc cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo an toàn trước bão số 13 (bão Kalmaegi).

Lực lượng biên phòng giúp trường học chằng chống mái.

Theo đó, toàn bộ trẻ mầm non, học sinh, học viên trên địa bàn thành phố được nghỉ học vào chiều 6/11. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các đại học, trường đại học tư thục căn cứ tình hình thực tế, chủ động quyết định việc đi học của sinh viên, học viên.

Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện công văn về việc chủ động ứng phó với bão số 13, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan. Các trường phải chuẩn bị phương án bảo đảm an toàn cho giáo viên, học sinh, học viên, cũng như tài sản, tài liệu của nhà trường.

Các cơ sở giáo dục được yêu cầu thông báo kịp thời đến cha mẹ học sinh; bố trí giáo viên, nhân viên trực quản lý trẻ mầm non, học sinh trong thời gian nghỉ; đối với trường tổ chức bán trú, cần dừng nhận thực phẩm để tránh lãng phí suất ăn.

Trường có học sinh nội trú cần bố trí giáo viên, nhân viên túc trực đảm bảo an toàn trong trường hợp học sinh không thể về nhà do ảnh hưởng của bão, mưa lớn.

Sau bão, các trường cần khẩn trương khắc phục thiệt hại, vệ sinh trường lớp, phòng chống dịch bệnh, sớm ổn định công tác dạy học. Sở lưu ý không cứng nhắc trong việc tổ chức dạy – học trước và sau mưa bão; đồng thời quan tâm, hỗ trợ, động viên giáo viên, học sinh, gia đình gặp khó khăn do thiên tai...

Cùng ngày, Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi cũng có thông báo cho học sinh tại tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ chiều 6/11 cho đến khi có thông báo mới, để chủ động ứng phó bão Kalmaegi.