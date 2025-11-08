Công an TP.HCM bắt người bị truy nã sau 11 năm lẩn trốn

Ngày 8/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Lê Văn Thiện (sinh năm 1985, Thanh Hóa), người bị truy nã đặc biệt vì tội Trộm cắp tài sản suốt 11 năm qua.

Theo hồ sơ điều tra, trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 11/2013, Lê Văn Thiện cùng đồng bọn thực hiện 3 vụ trộm cắp tài sản liên tiếp, gây thiệt hại lớn cho người dân trên địa bàn.

Lê Văn Thiện bị bắt giữ sau 11 năm trốn truy nã.

Sau khi vụ án bị phát hiện, Thiện bỏ trốn khỏi địa phương và Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định truy nã toàn quốc.

Trong suốt 11 năm lẩn trốn, Lê Văn Thiện liên tục thay đổi nơi cư trú, sử dụng nhiều thủ đoạn để che giấu tung tích, gây khó khăn cho công tác truy bắt.

Các trinh sát của Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã kiên nhẫn rà soát, xác minh từng manh mối nhỏ nhất, cuối cùng xác định được nơi ẩn náu của Thiện.

Ngày 6/11, một tổ công tác đặc biệt được triển khai, truy bắt thành công Lê Văn Thiện, đưa về trụ sở để điều tra, xử lý.