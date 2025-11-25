Chủ tịch nước chủ trì họp giao ban công tác với Văn phòng Chủ tịch nước

Chiều 25/11, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì cuộc họp giao ban công tác thường kỳ với Văn phòng Chủ tịch nước nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian vừa qua, triển khai phương hướng công tác trong thời gian tới.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo của Văn phòng Chủ tịch nước tại cuộc họp cho biết, trong tháng 11/2025, dưới sự quan tâm, trực tiếp chỉ đạo của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Văn phòng Chủ tịch nước đã phát huy tốt vai trò tham mưu, tổng hợp, bảo đảm tiến độ và chất lượng phục vụ lãnh đạo Nhà nước triển khai các nhiệm vụ theo phân công của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, theo quy định của Hiến pháp.

Nhiều hoạt động đối nội, đối ngoại của lãnh đạo Nhà nước đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp, nhận được sự quan tâm, đánh giá cao của dư luận trong nước và bạn bè quốc tế.

Văn phòng Chủ tịch nước cũng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, chuẩn bị nội dung, chương trình, tham mưu, phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước thực hiện tốt các nhiệm vụ liên quan đến các lĩnh vực lập pháp, hành pháp, tư pháp, quốc phòng - an ninh, đối ngoại; thăm hỏi Nhân dân vùng ngập lụt tại Đà Nẵng trong khuôn khổ Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ngoài ra, công tác đối ngoại được triển khai hiệu quả, đặc biệt là chuyến tham dự Tuần lễ Cấp cao APEC 2025 tại Hàn Quốc của Chủ tịch nước và các hoạt động đón tiếp lãnh đạo nước ngoài.

Lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước phát biểu tại buổi làm việc.

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Lương Cường biểu dương những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức Văn phòng Chủ tịch nước đã bám sát và có nhiều đổi mới trong chuẩn bị, tổ chức, tham mưu hiệu quả theo chức năng nhiệm vụ; trong đó có tám kết quả nổi bật.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, Chủ tịch nước cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại so với yêu cầu nhiệm vụ mà Văn phòng Chủ tịch nước cần cố gắng hơn nữa trong công tác tác phối hợp nắm tình hình, tham mưu đề xuất.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, hiện nay, chỉ còn hơn một tháng nữa sẽ kết thúc năm 2025, với thời gian ngắn, công việc nhiều, yêu cầu cao.

Vì vậy, Văn phòng cần nỗ lực, chuẩn bị kỹ lưỡng, triển khai nhiệm vụ kế hoạch chu đáo, chặt chẽ, đúng quy trình; các bước triển khai lấy hiệu quả công việc là thước đo. Đồng thời tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp hiệp đồng các đơn vị liên quan đánh giá tình hình, chủ động đề xuất tham mưu, rà soát không để sót lọt cả nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Các đại biểu dự buổi làm việc của Chủ tịch nước.

Cùng với đó, Văn phòng Chủ tịch nước tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2025, triển khai nhiệm vụ 2026; trong đó đánh giá những kết quả đạt được và những tồn tại một cách thực chất, khách quan để xây dựng kế hoạch, triển khai công việc thời gian tới đạt kết quả ngày càng tốt hơn.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Chủ tịch nước yêu cầu Văn phòng Chủ tịch nước tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, nhất là đối với những nội dung liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước theo quy định của Hiến pháp.

Bên cạnh đó, Văn phòng tập trung cao cho việc xây dựng chương trình công tác năm 2026; phục vụ hiệu quả các phiên họp quan trọng của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương và Hội đồng Quốc phòng - An ninh; chuẩn bị chu đáo cho hoạt động đối nội, đối ngoại cuối năm.

Chủ tịch nước cũng yêu cầu văn phòng tiếp tục nắm tình hình và những ảnh hưởng sau mưa lũ đến đời sống người dân cũng như hoạt động giáo dục, y tế… để có các hoạt động thăm hỏi, chăm lo đời sống người dân kịp thời; nhất là các gia đình chính sách, hộ nghèo, bị ảnh hưởng của mưa lũ để người dân sớm ổn định cuộc sống.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Chủ tịch nước khẳng định, yêu cầu nhiệm vụ đối với Văn phòng Chủ tịch nước ngày càng cao, đòi hỏi toàn thể cán bộ phải tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trình độ, giữ vững tinh thần đoàn kết, trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, phục vụ lãnh đạo Nhà nước trong thời gian tới.