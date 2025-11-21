16:32 21/11/2025 Đầu Tư
Chiều 21/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik đang thăm chính thức Việt Nam.
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik.
Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại buổi tiếp.
Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik phát biểu tại buổi tiếp.
Các đại biểu Việt Nam tham dự buổi tiếp.
Các đại biểu Hàn Quốc tham dự buổi tiếp.
