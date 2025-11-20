Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hoà Séc

18:08 20/11/2025 Chân dung
Chiều 20/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil đang thăm chính thức Việt Nam.
Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil.
Quang cảnh buổi tiếp.
Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại buổi tiếp.
Chủ tịch Thượng viện Quốc hội Cộng hòa Séc Milos Vystrcil phát biểu tại buổi tiếp.
Các đại biểu Việt Nam tham dự buổi tiếp.
Các đại biểu Cộng hòa Séc tham dự buổi tiếp.
Chủ tịch nước Lương Cường với Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Séc Milos Vystrcil.