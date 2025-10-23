Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón Tổng thống Nam Phi

Chuyến thăm của Tổng thống nước Cộng hòa Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa diễn ra ngày 23-24/10, theo lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường.
Đây là chuyến thăm cấp nhà nước Việt Nam đầu tiên của Tổng thống Cyril Ramaphosa trên cương vị nguyên thủ quốc gia. Khi còn là Phó Tổng thống Nam Phi, ông Ramaphosa đã thăm Việt Nam vào tháng 10/2016.
Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa được kỳ vọng sẽ giúp nâng tầm mối quan hệ giữa hai nước, thúc đẩy thương mại song phương, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực then chốt như nông nghiệp, quốc phòng, công nghệ và nhiều ngành khác.
Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống nước Cộng hòa Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa đứng trên bục danh dự, Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước.
Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống nước Cộng hòa Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa cúi chào Quân kỳ Quyết thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống nước Cộng hòa Nam Phi Matamela Cyril Ramaphosa duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Việt Nam và Nam Phi thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức ngày 22/12/1993, song hai nước đã có quan hệ hợp tác, gắn bó từ những năm 1960 của thế kỷ XX. Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) đã xây dựng quan hệ đoàn kết, hữu nghị, ủng hộ lẫn nhau trong sự nghiệp đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân và giành độc lập ở mỗi nước.
Hiện tại, Nam Phi là đối tác thương mại và thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam tại châu Phi. Tổng kim ngạch thương mại song phương năm 2024 đạt gần 1,8 tỷ USD. Thời gian tới, hai bên có thể thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như khai thác khoáng sản, cơ khí, luyện kim, sắt thép, năng lượng tái tạo, dệt may, da giày, phân bón, thực phẩm chế biến, công nghiệp phụ trợ.
Tính đến tháng 7/2025, Nam Phi có 20 dự án đầu tư vào Việt Nam còn hiệu lực, với số vốn đầu tư 0,88 triệu USD, đứng thứ 109 trong số 151 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Việt Nam có 4 dự án đầu tư sang Nam Phi với tổng số vốn 8,86 triệu USD, đứng thứ 45 trong số 84 quốc gia và vùng lãnh thổ mà Việt Nam đầu tư ra nước ngoài.
Cộng đồng người Việt tại Nam Phi có khoảng 200 người, đa phần đã kết hôn với người Nam Phi và định cư tại đây, một số ít buôn bán nhỏ lẻ và vài trường hợp là giáo viên tại các trường đại học của Nam Phi. Người Việt Nam nhìn chung có cuộc sống ổn định, sinh sống tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn như thủ đô Pretoria, Johannesburg, Cape Town, thành phố cảng Durban.
Sau lễ đón, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Matamela Cyril Ramaphosa có cuộc gặp hẹp và tiếp đó dẫn đầu Đoàn cấp cao hai nước hội đàm, đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới.