Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón Toàn quyền Australia Sam Mostyn

Australia là một trong những đối tác song phương cấp ODA không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam. Tháng 3/2025, Australia công bố ODA cho Việt Nam trong năm tài khóa 2025-2026 là 96,6 triệu AUD (hơn 63 triệu USD). Trong 50 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, tổng hỗ trợ ODA của Australia cho Việt Nam lên tới hơn 3 tỷ AUD (hơn 1,97 tỷ USD).