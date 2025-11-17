Chủ tịch nước Lương Cường: Trồng người phải bắt đầu từ nhân cách

(VTC News) -

Quan điểm trên được Chủ tịch nước Lương Cường đưa ra khi phát biểu chỉ đạo tại Lễ Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam và Đại hội Thi đua yêu nước ngành giáo dục lần thứ 8, sáng 17/11.

Chủ tịch nước Lương Cường. (Ảnh: Bộ GD&ĐT)

Chủ tịch nước cho biết, với triết lý "một dân tộc dốt là một dân tộc yếu", ngay từ những ngày đầu lập quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định "chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm" là ba nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ và nhân dân, Bác đặt giáo dục ở vị trí đặc biệt trong chiến lược kiến thiết quốc gia.

Từ phong trào bình dân học vụ đến những lớp học giữa đạn bom của kẻ thù, từ bảng đen, phấn trắng đến giảng đường công nghệ hôm nay - ngọn lửa của sự tận tụy, hy sinh, nhiệt huyết với nghề của các thế hệ nhà giáo chưa bao giờ tắt.

Theo Chủ tịch nước, nhờ sự tận tâm, kiên cường, sáng tạo của đội ngũ nhà giáo - những người đóng vai trò đặc biệt quan trọng góp phần làm nên những bước phát triển vượt bậc trong công tác giáo dục nước nhà và góp phần làm nên những thành tựu to lớn, ý nghĩa lịch sử, để đất nước ta có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay, để Việt Nam vững vàng tiến bước trên con đường đổi mới và hội nhập, xây dựng đất nước giàu mạnh và thịnh vượng.

"Đảng, Nhà nước đã và luôn đồng hành cùng các bậc cha mẹ, tạo điều kiện tốt nhất để học sinh, sinh viên những người đang nối tiếp và phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, vì Việt Nam hùng cường và nhân văn trong tương lai", Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định.

Bày tỏ tự hào về những thành tựu rất to lớn của giáo dục Việt Nam đã đạt được, song, Chủ tịch nước cho rằng cần thẳng thắn, nhìn nhận đúng những khó khăn, hạn chế để tiếp tục vươn lên mạnh mẽ hơn. Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục là yêu cầu cấp thiết, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong tầm nhìn chiến lược phát triển đất nước, đòi hỏi sự kiên trì và quyết tâm "Vì sự nghiệp trăm năm trồng người".

Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, Chủ tịch nước đề nghị ngành giáo dục tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, tập trung triển khai tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trước tiên, Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, tư tưởng của Bác Hồ về giáo dục - đào tạo, và mới nhất là Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị; tập trung hoàn thiện các quy định pháp luật để kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt về thể chế, cơ chế, chính sách; thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kiến tạo phát triển giáo dục và đào tạo.

Ngành giáo dục cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực, tăng cường tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ sở giáo dục gắn với kiểm tra, giám sát hiệu quả. Xây dựng hệ thống giáo dục mở, liên thông, thúc đẩy học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước lưu ý triển khai có hiệu quả Luật Nhà giáo, xây dựng chính sách phù hợp để huy động được người giỏi ngoài lực lượng nhà giáo tham gia giảng dạy, huấn luyện trong các cơ sở giáo dục. Kiên trì xây dựng văn hoá học đường, văn hoá chất lượng, thực học, thực nghiệp gắn với trách nhiệm nêu gương của đội ngũ nhà giáo.

"Tăng cường giáo dục toàn diện đức, trí, thể, mỹ, hình thành hệ giá trị con người Việt Nam thời đại mới. Theo tôi, điều quan trọng đầu tiên trong giáo dục đó là giáo dục về đạo đức, trồng người phải bắt đầu từ nhân cách, sau đó mới tới giáo dục về kiến thức và kỹ năng. Trong đó cần phân định rõ vai trò, trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa gia đình, nhà trường và xã hội trong giáo dục đạo đức, nhân cách và hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam; đề cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, các cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương", Chủ tịch nước nói.

Nhiệm vụ tiếp theo của ngành giáo dục được Chủ tịch nước đưa ra là đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, phổ cập và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong giáo dục và đào tạo; phát triển hệ thống thông tin giáo dục và nhân lực quốc gia, kết nối liên thông với hệ thống thông tin thị trường lao động, việc làm và tích hợp thông tin khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo của các cơ sở giáo dục.

Song song với đó, ngành cần hiện đại hóa giáo dục nghề nghiệp, tạo đột phá phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng nghề cao; sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, đạt chuẩn quốc gia và vươn tầm quốc tế.

Với giáo dục đại học, theo Chủ tịch nước, phải hiện đại hóa, nâng tầm, tạo đột phá phát triển nhân lực trình độ cao và nhân tài, dẫn dắt nghiên cứu, đổi mới sáng tạo.

"Triển khai sắp xếp, tái cấu trúc các cơ sở giáo dục đại học; sáp nhập, giải thể các cơ sở giáo dục đại học không đạt chuẩn; kiên quyết xóa bỏ cấp trung gian, bảo đảm quản trị tinh gọn, thống nhất, hiệu quả. Đầu tư hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật, mở rộng không gian phát triển để các cơ sở giáo dục đại học hoạt động hiệu quả; đổi mới mạnh mẽ chương trình đào tạo theo chuẩn quốc tế; gắn kết các hoạt động đào tạo với nghiên cứu, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia", Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước cũng lưu ý việc tiếp tục đẩy mạnh hợp tác và hội nhập quốc tế sâu rộng trong giáo dục và đào tạo. Thúc đẩy đàm phán, ký kết các thoả thuận, hiệp định về hợp tác giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ; chủ động tham gia các tổ chức bảo đảm chất lượng, phát triển giáo dục quốc tế.

Chủ tịch nước kỳ vọng ngành giáo dục phấn đấu đạt mục tiêu Việt Nam có hệ thống giáo dục quốc dân hiện đại, công bằng và chất lượng, đứng vào nhóm 20 quốc gia hàng đầu thế giới vào năm 2045.