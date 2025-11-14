Quốc hội 'chốt' áp dụng bộ sách giáo khoa trên toàn quốc từ năm học 2026-2027

(VTC News) -

Nội dung trên được đề cập tại Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 được Quốc hội thông qua vào sáng 13/11.

Nghị quyết của Quốc hội đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp nêu trong Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Quốc hội và Chương trình hành động của Chính phủ về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Học sinh Trường THCS Giảng Võ (Hà Nội) tham quan gian hàng của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. (Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân)

Cùng với việc tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng giáo dục, đào tạo ở tất cả các cấp học, Quốc hội yêu cầu Chính phủ rà soát, hoàn thiện Chương trình giáo dục phổ thông, trong đó tập trung xây dựng, bảo đảm cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc sử dụng từ năm học 2026-2027.

Chính phủ cũng được giao nhiệm vụ xây dựng và triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2025-2035.

Quốc hội cũng quyết nghị nâng cao năng lực ngoại ngữ cho người học, đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Đào tạo, trang bị kiến thức cơ bản về văn hóa, nghệ thuật và tăng cường hoạt động thể dục, thể thao, nâng cao thể chất cho học sinh.

Ở cấp đại học, Quốc hội yêu cầu hiện đại hóa, có cơ chế, chính sách đột phá và đầu tư phát triển các đại học quốc gia, các đại học trọng điểm ngang tầm các nước tiên tiến.

Bên cạnh đó, bậc đại học phải xây dựng chương trình đào tạo nhân lực chất lượng cao theo chuẩn quốc tế, nhất là trong các ngành mũi nhọn về khoa học công nghệ, quản trị thông minh, khoa học cơ bản và các lĩnh vực ưu tiên, mới nổi.

Ở lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, Quốc hội đặt ra yêu cầu nâng cao chất lượng, đẩy mạnh đào tạo và đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng nghề cho người lao động tại các vùng kinh tế trọng điểm.