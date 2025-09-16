Cung cấp bộ sách giáo khoa thống nhất từ năm học 2026-2027, miễn phí từ 2030

(VTC News) -

Chính phủ vừa có Nghị quyết số 281 ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (Chương trình).

Chính phủ yêu cầu cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc sử dụng từ năm học 2026-2027. (Ảnh: Lê Minh)

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Chính phủ quán triệt là tập trung xây dựng đội ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất trường lớp đạt chuẩn, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non và phổ thông.

Trong đó, Bộ GD&ĐT được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các bộ ngành liên quan xây dựng chương trình giáo dục mầm non mới, tăng thực hành, trải nghiệm STEAM, không gian vui chơi, rèn luyện toàn diện cho trẻ mầm non.

"Rà soát hoàn thiện chương trình giáo dục phổ thông, tăng thời lượng các môn khoa học, công nghệ, tin học. Đảm bảo cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc sử dụng từ năm học 2026-2027; thực hiện lộ trình đến năm 2030 cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh", nghị quyết nêu rõ.

Chính phủ lưu ý, tiếp tục đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá, bảo đảm đánh giá trung thực kết quả học tập, giảng dạy, khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan. Sửa đổi mô hình trường chuyên, trường năng khiếu, tăng cường dạy và học ngoại ngữ, từng bước đưa tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai trong trường học, dạy ngôn ngữ các nước láng giềng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi đặc thù để thu hút học sinh giỏi theo học ngành sư phạm và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Mở rộng các chương trình, đề án đào tạo, phát triển đội ngũ giáo viên, tăng chế độ hỗ trợ cho giáo viên đi học nâng cao trình độ trong và ngoài nước.

Chính phủ giao Bộ Nội vụ tham mưu cấp có thẩm quyền bố trí đủ biên chế giáo viên, nhân viên trường học theo định mức quy định, phù hợp từng năm học, đặc biệt là đối với các cấp học mầm non, phổ thông.

Các địa phương có nhiệm vụ bảo đảm đầy đủ nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo tại địa phương; chăm lo giáo dục trẻ em ngay từ giai đoạn đầu đời, chuẩn bị đủ điều kiện thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3-5 tuổi; bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới và hải đảo.

Cũng theo chỉ đạo của Chính phủ, cần thực hiện quy hoạch, đầu tư, phát triển hệ thống trường chuyên biệt, nhất là trường nội trú, bán trú và cơ sở giáo dục cho học sinh khuyết tật, bảo đảm mỗi địa phương có ít nhất một cơ sở giáo dục chuyên biệt tới cấp trung học phổ thông.