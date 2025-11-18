Chủ tịch nước Lương Cường dâng hương các anh hùng liệt sỹ tại Đà Nẵng

(VTC News) -

Sáng 18/11, tại TP Đà Nẵng, Chủ tịch nước Lương Cường dẫn đầu đoàn công tác đến dâng hoa, dâng hương Nghĩa trang liệt sỹ Điện Bàn và Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Nguyễn Văn Trỗi.

Tại Nghĩa trang liệt sỹ Điện Bàn, Chủ tịch nước Lương Cường cùng lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo thành phố thành kính dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH), các anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Chủ tịch nước Lương Cường dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ Điện Bàn

Nghĩa trang liệt sỹ Điện Bàn (diện tích 3ha) là nơi yên nghỉ của 5.120 phần mộ liệt sỹ, trong đó có 1.695 mộ liệt sỹ chưa xác định được thông tin, 124 mộ của Mẹ VNAH, 39 mộ của các bậc lão thành cách mạng.

Tại Nhà tưởng niệm anh hùng liệt sỹ Nguyễn Văn Trỗi, Chủ tịch nước Lương Cường cùng các lãnh đạo thành kính viếng hương và bày tỏ sự tri ân trước sự hy sinh anh dũng của anh Trỗi đối với quê hương, đất nước.

Anh hùng liệt sỹ Nguyễn Văn Trỗi sinh ngày 1/2/1940 tại làng Thanh Quýt, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (cũ), là chiến sỹ biệt động nội thành. Ngày 2/5/1964, anh Nguyễn Văn Trỗi nhận nhiệm vụ tiêu diệt phái đoàn quân sự chính trị cao cấp của Chính phủ Mỹ do Bộ trưởng quốc phòng Robert McNamara dẫn đầu.

Công việc không thành, anh bị bắt lúc 22h ngày 9/5/1964. Chính quyền Việt Nam Cộng hòa đưa anh ra tòa án quân sự kết án tử hình. Anh Nguyễn Văn Trỗi hy sinh ngày 15/10/1964, khi mới 24 tuổi.

Nhà lưu niệm Anh hùng liệt sỹ Nguyễn Văn Trỗi xây dựng trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sỹ Điện Bàn tại xã Điện Thắng Trung, thị xã Điện Bàn cũ (nay là phường An Thắng, TP Đà Nẵng), đã được công nhận Di tích lịch sử cấp tỉnh, thành phố và là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng cho thế hệ hôm nay và mai sau.