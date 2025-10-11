Đoàn đại biểu TP.HCM dâng hương tại Bảo tàng Hồ Chí Minh trước thềm Đại hội Đảng

Bảo tàng Hồ Chí Minh có chức năng nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản và trưng bày tư liệu, hiện vật về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc biệt nhấn mạnh hành trình Người ra đi tìm đường cứu nước và tình cảm sâu nặng giữa Bác Hồ với đồng bào miền Nam. Nơi đây cũng là địa điểm thường xuyên tổ chức các hoạt động dâng hương, dâng hoa, lễ kết nạp Đảng - Đoàn, sinh hoạt chính trị chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.