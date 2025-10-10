TP.HCM rực rỡ cờ hoa trước thềm Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, những ngày này, không khí chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 lan tỏa khắp nơi. Từ vùng ven đến trung tâm thành phố, các tuyến đường được trang hoàng rực rỡ với cờ hoa, băng rôn, pano cổ động, tạo nên bức tranh rộn ràng sắc đỏ, thể hiện niềm tin và kỳ vọng của người dân vào sự phát triển của TP.HCM trong giai đoạn mới.
Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 dự kiến diễn ra trong 3 ngày (13 - 15/10), với sự tham dự của 550 đại biểu, chia thành 12 tổ. Phiên trù bị được tổ chức ngày 13/10, phiên khai mạc chính thức diễn ra vào sáng 14/10.
Điểm mới tại Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I là phiên khai mạc sẽ được truyền hình trực tiếp đến 4 điểm cầu, gồm 3 điểm cầu tại TP.HCM, Bình Dương, Vũng Tàu và 1 điểm cầu tại Côn Đảo. Đại hội cũng thực hiện chủ trương không nhận quà tặng, hoa chúc mừng nhằm đảm bảo trang trọng, tiết kiệm và hiệu quả.
Theo ghi nhận, công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I được triển khai đồng bộ, chu đáo trên mọi phương diện. Từ trang trí, đảm bảo an ninh, tuyên truyền đến tổ chức triển lãm thành tựu và các hoạt động văn hóa - xã hội, mọi khâu đều được thực hiện nghiêm túc, chỉn chu, tạo nên không khí trang trọng, an toàn, tiết kiệm, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của thành phố trước sự kiện chính trị trọng đại này.
Không khí hân hoan lan tỏa khắp nơi, từ nội đô đến vùng ven, khi TP.HCM khoác lên mình diện mạo rực rỡ trong những ngày hướng tới Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Sắc đỏ của cờ hoa, pano, khẩu hiệu rợp khắp phố phường, thắp lên không khí rộn ràng, tin tưởng và kỳ vọng. Đó là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và ý chí vươn lên của toàn Đảng bộ và Nhân dân TP.HCM trước ngày hội lớn của thành phố.
Trên khắp các tuyến đường của TP.HCM, cờ Tổ quốc, biểu tượng và khẩu hiệu chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 rực rỡ tung bay, tạo nên không khí hân hoan, tràn đầy niềm tin và kỳ vọng.
Không gian trung tâm TP.HCM được trang trí rực rỡ, tất cả tạo nên bức tranh sinh động chào mừng sự kiện chính trị trọng đại của Đảng bộ TP.HCM.
Sắc đỏ của niềm tin và khát vọng lan tỏa khắp TP.HCM trong những ngày hướng tới Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ I (2025 - 2030). Toàn hệ thống chính trị và người dân cùng chung quyết tâm xây dựng TP.HCM trở thành đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình - xứng đáng là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học lớn của cả nước.