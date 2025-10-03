Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

(VTC News) -

Sáng nay 3/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, khai mạc tại Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh An Giang.

Khơi dậy khát vọng đưa An Giang phát triển nhanh, bền vững

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I với phương châm: “Một An Giang - Một tầm nhìn - Một ý chí - Một niềm tin thắng lợi”; khơi dậy khát vọng đưa tỉnh phát triển nhanh, bền vững; cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới”.

Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I.

Cụ thể: “Một An Giang” khẳng định sự đoàn kết, thống nhất ý chí, phát huy sức mạnh sau hợp nhất; là nền tảng cốt lõi tạo nên sức mạnh tổng hợp, để An Giang phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

“Một tầm nhìn” nhấn mạnh định hướng chiến lược dài hạn, phù hợp với tiềm năng, lợi thế và xu thế phát triển. Đó là tầm nhìn để xây dựng tỉnh An Giang phát triển nhanh, bền vững.

“Một ý chí” là tinh thần quyết tâm, nỗ lực vượt khó, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; là động lực để biến tầm nhìn thành hành động thiết thực.

“Một niềm tin thắng lợi” thể hiện sự tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng bộ, vào sức mạnh của Nhân dân và con đường phát triển của An Giang đã được xác định.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, dù gặp nhiều khó khăn, nhất là tác động nặng nề của đại dịch COVID-19 và những biến động kinh tế toàn cầu, An Giang cũng đã thực hiện đạt được nhiều thành tựu toàn diện, ghi dấu ấn nổi bật trong quá trình phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải phát biểu khai mạc Đại hội.

Quy mô nền kinh tế tiếp tục mở rộng. GRDP bình quân đầu người đạt trên 3.300 USD, tăng hơn 1.100 USD so với năm 2020. Tổng thu ngân sách ước đạt gần 113 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 6,55%/năm, bảo đảm nguồn lực cho đầu tư phát triển và an sinh xã hội.

Sản xuất lúa luôn duy trì quy mô lớn, đạt trên 43 triệu tấn trong 5 năm, trong đó lúa chất lượng cao chiếm 72%, tiếp tục khẳng định vai trò vùng trọng điểm lúa gạo quốc gia. Sản lượng thủy sản hơn 7,4 triệu tấn, đáp ứng yêu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu.

Đặc biệt, du lịch An Giang phục hồi ấn tượng với hơn 80 triệu lượt khách, trong đó có 3,5 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu đạt trên 142 nghìn tỷ đồng, khẳng định vị thế là điểm đến quan trọng của khu vực về sinh thái, văn hóa - tâm linh, biển đảo.

Kinh tế biển và kinh tế biên mậu trở thành trụ cột chiến lược. Đặc biệt, tỉnh đang tích cực chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc, mở ra cơ hội quảng bá quốc tế và thu hút đầu tư.

6 tháng đầu năm 2025, tăng trưởng kinh tế của An Giang đạt 8,12%, là một trong 17 tỉnh thành có tăng trưởng trên 8%.

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 11%

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, An Giang phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân 11% trở lên, tập trung vào các khâu đột phá như kinh tế biển, hạ tầng, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, cải cách hành chính, với 5 vùng động lực phát triển là Rạch Giá, Phú Quốc, Long Xuyên, Châu Đốc, Hà Tiên.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ An Giang đưa ra mụa tiêu tăng trưởng GRDP nhiệm kỳ 2025-2030 tăng từ 11% trở lên.

Đặc khu Phú Quốc được xác định là trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng quốc tế và điểm tổ chức Hội nghị cấp cao APEC 2027, tạo động lực phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ logistics, kết nối với các điểm du lịch, kinh tế trọng điểm khác như Núi Cấm, Núi Sam, rừng tràm Trà Sư, U Minh Thượng, vùng nông thôn sinh thái sông nước.

Các đô thị lớn như Rạch Giá, Long Xuyên, Châu Đốc và Hà Tiên được phát triển thành các trung tâm dịch vụ, thương mại, du lịch và đô thị thông minh, góp phần hình thành mạng lưới liên kết vùng bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn tỉnh.

An Giang có vị trí địa chiến lược đặc biệt quan trọng, với đường bờ biển dài 200 km và tuyến biên giới hơn 148 km giáp Vương quốc Campuchia, địa hình đa dạng, thuận lợi giao thương quốc tế. Không gian phát triển kinh tế được mở rộng với sự kết hợp hài hòa giữa đồng bằng, biên giới và biển đảo, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế tổng hợp, phát triển đa ngành, đa lĩnh vực.

Đặc khu Phú Quốc được xác định là trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng quốc tế, tạo động lực phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ logistics...

Địa phương này có các dự án hạ tầng giao thông, tạo bước “đột phá” cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đặc biệt, An Giang có vị trí chiến lược nằm trên tuyến hàng hải quốc tế và gần nhiều trung tâm kinh tế của khu vực Đông Nam Á, đặc khu Phú Quốc có lợi thế lớn trong giao thương, du lịch và kết nối quốc tế.

Toàn bộ khu vực Tứ giác Long Xuyên tạo ra dư địa phát triển rộng lớn hơn, phát huy ưu thế và khai thác lợi thế nhờ quy mô để phát triển các sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp chế biến nông sản.

Tỉnh An Giang có nhiều thế mạnh nổi bật để phát triển các lĩnh vực kinh tế xanh một cách toàn diện và bền vững; là vựa lúa của cả nước, nơi đảm bảo an ninh lương thực quốc gia, là địa bàn đặc biệt quan trọng khi có cả biên giới trên bộ và trên biển.

Ngoài các thuận lợi đã nêu, báo cáo chính trị cũng chỉ ra 8 thách thức mà An Giang phải đối mặt, như chuyển dịch cơ cấu các khu vực kinh tế còn chậm; nông nghiệp vẫn còn chiếm tỷ trọng cao, trong khi tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng còn thấp; thiên tai, biến đổi khí hậu tiếp tục ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó là các thách thức trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu. Với biên giới đất liền và biển dài, mật độ dân cư di biến động cao, An Giang dễ bị ảnh hưởng bởi các mối đe dọa an ninh phi truyền thống…