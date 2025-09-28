Đại hội Đảng bộ Cần Thơ: Xây dựng cực tăng trưởng quốc gia dẫn dắt cả vùng

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ Cần Thơ nhiệm kỳ 2025 - 2030, Bí thư Thành ủy Lê Quang Tùng cho biết bước vào giai đoạn mới, với quy mô và không gian phát triển rộng lớn hơn, Cần Thơ mang trách nhiệm vừa là đô thị trung tâm, hiện đại, năng động, vừa là vùng đất gắn bó sâu nặng với nông nghiệp, nông dân, nông thôn của đồng bằng. Đây là cơ hội để thành phố phát huy tối đa lợi thế, kết nối sức mạnh đô thị với tiềm năng nông thôn, tạo nên sự phát triển hài hòa, bền vững và bao trùm, trở thành trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long.