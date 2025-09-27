Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Tùng làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ

(VTC News) -

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra sáng 27/9, thay mặt Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao quyết định điều động, chỉ định ông Lê Quang Tùng, Tổng thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Ông Lê Quang Tùng, Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy TP Cần Thơ. (Ảnh: Anh Tú)

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng cũng trao quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 77 người, trong đó 18 Ủy viên Ban Thường vụ.

Trong 18 Ủy viên Ban Thường vụ, ông Lê Quang Tùng giữ chức Bí thư Thành ủy. Các Phó bí thư Thành ủy gồm: ông Đồng Văn Thanh (Phó Bí thư Thường trực), ông Nguyễn Tuấn Anh, bà Hồ Thị Cẩm Đào, ông Trương Cảnh Tuyên và ông Trần Văn Huyến.

Theo lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Chính trị cũng đã có quyết định điều động, phân công, chỉ định chức vụ đối với ông Đỗ Thanh Bình (Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhiệm kỳ 2020 – 2025) và ông Trần Văn Lâu (Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhiệm kỳ 2020 – 2025).

Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 quyết tâm xây dựng Cần Thơ thành thành phố đáng sống của cả nước. (Ảnh: Anh Tú)

Trong đó, ông Đỗ Thanh Bình giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nội vụ và tiếp tục điều hành các nội dung cho đến hết Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I.

Các quyết định điều động, bổ nhiệm, chỉ định đối với ông Đỗ Thanh Bình và ông Trần Văn Lâu sẽ được công bố và trao tại các đơn vị mới.