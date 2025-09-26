(VTC News) -

Chiều 26/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất sau khi công bố kết quả 55 đại biểu trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XVI đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Kết quả, 15 cán bộ được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030, với số phiếu tín nhiệm cao. Ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030 với số phiếu 55/55, đạt tỷ lệ 100%.

Bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khoá XV, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ khoá XV, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV tiếp tục được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030, với số phiếu 55/55, đạt tỷ lệ 100%.

Ban Chấp hành cũng bầu 11 cán bộ vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với số phiếu tín nhiệm cao. Ông Nguyễn Văn Hồi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVI.

Kết quả phiên họp lần thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã thể hiện sự đoàn kết, nhất trí, niềm tin vững chắc của Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh vào tập thể lãnh đạo khóa mới.

Ông Vũ Đại Thắng tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh

Đây là động lực quan trọng để Quảng Ninh tiếp tục bứt phá, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng tỉnh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030, trở thành vùng đô thị lớn mang tầm khu vực và quốc tế vào năm 2045.