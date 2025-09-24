Toàn cảnh Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ XI

Mỗi điển hình tiên tiến không chỉ là tấm gương về tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, kỷ luật, mà còn là biểu tượng của khát vọng cống hiến, góp phần cùng đất nước, Quân đội vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc của dân tộc.