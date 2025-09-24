Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội Thi đua quyết thắng toàn quân lần XI

Chiều 24/9, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ XI giai đoạn 2020-2025. Dự đại hội có Tổng Bí thư Tô Lâm; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tham dự Đại hội còn có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội, các ban, bộ, ngành Trung ương và hơn 300 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, chiến sĩ thi đua toàn quốc, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới từ năm 2020 đến nay...