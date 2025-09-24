Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội đại biểu Đảng bộ các Cơ quan Đảng Trung ương

(VTC News) -

Sáng 24/9, Tổng Bí thư Tô Lâm dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ các Cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội. (Ảnh: Trần Vương)

Đại hội đại biểu Đảng bộ các Cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra từ ngày 23-24/9, tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Hà Nội).

Dự Đại hội có 293 đại biểu chính thức, đại diện hơn 8.700 đảng viên Đảng bộ các Cơ quan Đảng Trung ương.

Đại hội có chủ đề: "Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động, nâng tầm công tác tham mưu chiến lược; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra” với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Nêu gương - Đột phá - Phát triển".

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ. (Ảnh: Trần Vương)

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Bí thư Đảng ủy các Cơ quan Đảng Trung ương phát biểu khai mạc Đại hội. (Ảnh: Trần Vương)

Đại hội có điểm mới là ứng dụng công nghệ số như nhận dạng khuôn mặt (Face ID), phòng họp không giấy, tài liệu điện tử trên máy tính bảng và mã QR, góp phần tiết kiệm thời gian, kinh phí và nâng cao hiệu quả tổ chức.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất thực hiện hai nội dung: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030 và thảo luận, đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.