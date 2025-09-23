Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương

(VTC News) -

Sáng 23/9, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Dự Đại hội có Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I.

Tham dự Đại hội có 346 đại biểu đại diện cho hơn 5.000 đảng viên của Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

Trình bày diễn văn khai mạc, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cho biết Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2025-2030 là Đại hội đầu tiên thực hiện mô hình mới, lãnh đạo toàn diện hoạt động của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể Nhân dân.

Với chủ đề: "Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức lãnh đạo; tập hợp, vận động các tầng lớp Nhân dân phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng lòng, chung sức bước vào kỷ nguyên phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc", theo ông Đỗ Văn Chiến, Đại hội có 4 nhiệm vụ.

Thứ nhất, đánh giá toàn diện, sâu sắc kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025; xác định, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030.

Thứ hai, kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030.

Thứ ba, thảo luận, góp ý kiến đối với dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thứ tư, triển khai các quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự.

Với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển", ông Đỗ Văn Chiến đề nghị các đại biểu dự Đại hội phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, thảo luận sôi nổi, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội và dự thảo Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhất là những nội dung liên quan đến đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo của Đảng bộ; nội dung chương trình hành động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội.

Ông Đỗ Văn Chiến lưu ý việc quán triệt sâu sắc và thực hiện thật tốt tư tưởng chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm khi trao quyết định thành lập Đảng bộ và thành lập cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: "Mô hình mới phải có tư duy mới, cách làm mới, tạo được kết quả mới".

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

"Đại hội sẽ đề ra được phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các Hội quần chúng được Đảng, nhà nước giao nhiệm vụ; làm tốt vai trò nòng cốt chính trị, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng lòng, chung sức, hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước ta phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc", ông Đỗ Văn Chiến nêu rõ.