Đoàn đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương vào Lăng viếng Bác

Sáng 21/9, nhân dịp Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đoàn đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn (Hà Nội).
Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta.
Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Bắc Sơn, các đại biểu thành kính tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương, lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra ngày 22 - 23/9 với sự tham dự của 350 đại biểu dự, trong đó có 31 đại biểu đương nhiên, 18 đại biểu được bầu và 301 đại biểu chỉ định. Đây là đại hội đầu tiên được tổ chức của 6 đảng bộ trực thuộc Trung ương.
Dự thảo báo cáo chính trị của đại hội có chủ đề: "Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức lãnh đạo; tập hợp, vận động các tầng lớp Nhân dân phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng lòng, chung sức bước vào kỷ nguyên phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc".
Phương châm hành động của đại hội là: Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển.