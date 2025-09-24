500 đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025-2030

(VTC News) -

Ngày 24/9, Tỉnh uỷ Phú Thọ tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra ngày 29 và 30/9, quy tụ 500 đại biểu đại diện cho hơn 257.000 đảng viên của 152 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Phú Thọ.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ chủ trì buổi họp báo. (Ảnh: Báo Phú Thọ)

Tỉnh ủy Phú Thọ cho biết, đại hội sẽ có 4 điểm mới.

Thứ nhất, do tỉnh Phú Thọ được hợp nhập từ ba tỉnh cũ (Vĩnh Phúc, Hòa Bình và Phú Thọ) nên đại hội chỉ thực hiện 2 nội dung: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 trên cơ sở nội dung nghị quyết đại hội của Đảng bộ 3 trước sáp nhập và xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện của Đảng bộ tỉnh Phú Thọ mới, nhiệm kỳ 2025-2030; thảo luận, góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

“Đại hội không bầu cử cấp ủy khóa mới và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Bộ Chính trị sẽ chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030 và chỉ định đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”, Tỉnh ủy Phú Thọ thông tin.

Thứ hai, do đặc điểm tỉnh mới sau sáp nhập có quy mô diện tích rộng (hơn 9.000 km²), nhiều đầu mối (148 xã, phường) nêu việc tổ chức trong 3 ngày sẽ vừa tốn kém, vừa vất vả cho các đại biểu. Do vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đã chuyển việc thảo luận của phiên chính thức sang buổi chiều sau phiên trù bị buổi sáng nhằm tiết kiệm thời gian, kinh phí.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ thành lập 7 tổ thảo luận, mỗi tổ khoảng 70 đại biểu, tham gia đồng thời tại 7 hội trường khác nhau.

Thứ ba, trong cơ cấu nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ mới sẽ có trên 6% cán bộ có trình độ khoa học, công nghệ (chỉ thị của Bộ Chính trị quy định là 5%).

Theo Tỉnh ủy Phú Thọ, đây là chủ trương mới của Đảng để thực hiện mục tiêu về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Thứ tư, đại hội lần này có số lượng đại biểu chính thức tham dự đông nhất từ trước đến nay với 500 người. Đại hội được tổ chức tại Nhà Văn hóa nghệ thuật tỉnh Phú Thọ - công trình được xây dựng hiện đại, được khánh thành nhân dịp 80 năm Quốc khánh 2/9 vừa qua.

Đại diện Tỉnh ủy Phú Thọ thông tin, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã thống nhất thông qua Đề án nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I.

Cụ thể, tổng số Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ đủ tiêu chuẩn, điều kiện tái cử là 97 người; tổng số Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đủ tiêu chuẩn, điều kiện tái cử là 27 người; số lượng Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đủ tuổi tái cử 13 người.

Tỉnh ủy Phú Thọ khẳng định, quan điểm trong xây dựng đề án nhân sự là không bỏ sót những người thật sự có đức, có tài; kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng, dao động, không kiên định đường lối, quan điểm của Đảng; phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín giảm sút, ý thức tổ chức kỷ luật kém, mất đoàn kết hoặc né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, không dám làm…

Quá trình triển khai công tác nhân sự đại hội, có những thay đổi về nhân sự các chức danh lãnh đạo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đã kịp thời chỉ đạo điều chỉnh, báo cáo Trung ương đảm bảo đúng quy định.