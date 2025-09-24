Toàn cảnh khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I

Sáng 24/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 khai mạc với sự tham dự của 415 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 136.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.
Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự và chỉ đạo Đại hội.
Cùng dự còn có các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; đại diện lãnh đạo Quân khu 2 và nhiều tỉnh; Mẹ Việt Nam Anh hùng...
Phát biểu khai mạc, ông Hầu A Lềnh nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Đại hội được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; là thời điểm ý Đảng hòa quyện với lòng dân quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, định hướng phát triển đất nước đến năm 2030, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Ông Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trình bày Báo cáo chính trị.
Bà Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trình bày Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.
Hình ảnh các đại biểu tại Đại hội.
Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Đại hội với chủ đề: “Phát huy truyền thống quê hương cách mạng; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, gắn kết chặt chẽ với giữ vững quốc phòng, an ninh, đối ngoại; đồng hành cùng cả nước vững bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” chính là tư tưởng chỉ đạo, định hướng xuyên suốt, thể hiện ý chí thống nhất, phát huy động lực và quyết tâm chính trị cao để xây dựng tỉnh Tuyên Quang ngày càng phát triển.