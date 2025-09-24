Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

(VTC News) -

Sáng 24/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030. Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Trung tâm báo chí Đại hội)

Tham dự Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cùng nhiều lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Các đại biểu địa phương gồm có Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh, Thường trực Tỉnh ủy, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng và 415 đại biểu đại diện cho hơn 136.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Hầu A Lềnh nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh phát biểu khai mạc Đại hội. (Ảnh: Trung tâm báo chí Đại hội)

Đại hội được tổ chức vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; là thời điểm ý Đảng hòa quyện với lòng dân quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, định hướng phát triển đất nước đến năm 2030, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm cao, Đại hội sẽ tổng kết, đánh giá khách quan, toàn diện những thành tựu đã đạt được, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và rút ra những kinh nghiệm sâu sắc sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: Trung tâm báo chí Đại hội)

Trên cơ sở đó, Đại hội xác định quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp phát triển của Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2025-2030 trong không gian, động lực và khí thế, quyết tâm mới.

Đại hội với chủ đề: “Phát huy truyền thống quê hương cách mạng; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, gắn kết chặt chẽ với giữ vững quốc phòng, an ninh, đối ngoại; đồng hành cùng cả nước vững bước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” chính là tư tưởng chỉ đạo, định hướng xuyên suốt, thể hiện ý chí thống nhất, phát huy động lực và quyết tâm chính trị cao để xây dựng tỉnh Tuyên Quang ngày càng phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang khẳng định, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, Đại hội thể hiện quyết tâm phát huy trí tuệ, trách nhiệm và sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, định hướng cho giai đoạn phát triển mới của tỉnh.