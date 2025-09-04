Hoàn thành nhiệm vụ A80, phi đội trực thăng cất cánh trở về căn cứ Cần Thơ

Sáng 4/9, tại sân bay Hòa Lạc (Hà Nội), các phi công, thành viên tổ bay cùng lực lượng bảo đảm thuộc Trung đoàn Không quân 917 (Sư đoàn 370) sẵn sàng cho chuyến bay đường dài về căn cứ Cần Thơ, thực hiện nhiệm vụ canh giữ bầu trời phương Nam của Tổ quốc.
Hồi đầu tháng 7, các phi công cùng 6 trực thăng của Trung đoàn Không quân 917 thực hiện chuyến bay đường dài từ Nam ra Bắc, sẵn sàng cho nhiệm vụ thiêng liêng bay chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80).
Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bay chào mừng đại lễ, các trực thăng của Trung đoàn Không quân 917 tiếp tục bước vào giai đoạn huấn luyện với nhiệm vụ bay đường dài Bắc – Nam, khẳng định tinh thần sẵn sàng chiến đấu và làm chủ bầu trời Tổ quốc.
Trong các chuyến bay đường dài, tốc độ cao, bay biển gió lớn, thời tiết thất thường, việc đảm bảo các sân bay dự bị sẵn sàng tiếp nhận là yêu cầu bắt buộc để xử lý các sự cố phát sinh.
Trước giờ cất cánh, những chiếc trực thăng Mi-8. Mi-17, Mi-171 được kiểm tra kỹ càng, bơm đầy nhiêm liệu.
Phi công tiếp nhận máy bay, kiểm tra kỹ lưỡng và sẵn sàng cất cánh ngay khi nhận lệnh từ Sở Chỉ huy.
6 chiếc trực thăng của Trung đoàn Không quân 917 bay thành 2 top, mỗi top 3 chiếc.
Những phi công và cơ giới hàng không gửi lời chào tạm biệt tới đồng đội Trung đoàn Không quân 916 sau gần hai tháng sát cánh thực hiện nhiệm vụ A80.
Đúng 6h30, các máy bay trực thăng lần lượt cất cánh. Trước đó, sáng 3/9, Trung đoàn 930 (Sư đoàn 372) điều động một trực thăng trở về căn cứ Đà Nẵng.
Trong nhiệm vụ A80, Trung đoàn Không quân 917 tham gia với lực lượng hùng hậu gồm 6 máy bay trực thăng (số lượng nhiều nhất trong đội hình trực thăng), cùng toàn bộ phi công, nhân viên cơ giới và kỹ thuật.
Với việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bay chào mừng Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, lực lượng Không quân trực thăng tiếp tục khẳng định bản lĩnh, trình độ và năng lực, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.