Những góc máy 'đi dưới gầm xe', 'bay cùng phi đội' ở lễ diễu binh A80 của VTV

Những cảnh quay dàn xe khí tài hiện đại gây bão mạng.

Sáng 2/9, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Lễ diễu binh, diễu hành cấp Quốc gia kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 diễn ra trang trọng và hùng tráng.

Không chỉ tạo ấn tượng bằng thước phim ''tuyệt đối điện ảnh'', chương trình truyền hình trực tiếp của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) còn gây “bão mạng” nhờ những góc quay độc đáo, mang đến trải nghiệm thị giác mới lạ cho khán giả cả nước.

Quay phim Trần Khánh Tùng kiểm tra các góc máy trên dàn xe khí tài.

Một trong những cảnh quay khiến khán giả thích thú chính là cảnh dàn xe khí tài hùng dũng tiến thẳng về phía máy quay, tạo cảm giác như “xuyên qua màn hình”. Người đứng sau ý tưởng và thực hiện kỹ thuật này là anh Trần Khánh Tùng, quay phim thuộc Phòng Đạo diễn hình ảnh, Trung tâm Phim truyền hình – Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

Chia sẻ với Thời báo VTV, anh Tùng cho biết được giao nhiệm vụ lắp đặt và điều phối hệ thống máy quay hành trình trên các khối xe khí tài. Với kinh nghiệm nhiều năm tìm góc máy đặc biệt, từng phụ trách toàn bộ phần gắn máy cho chương trình Bố ơi mình đi đâu thế? suốt 4 mùa, anh áp dụng sự sáng tạo để biến từng chiếc xe quân sự thành “trường quay di động”.

Các kỹ thuật viên, quay phim nghiên cứu để tìm ra vị trí đặt máy phù hợp, mang đến góc hình sáng tạo.

“Chúng tôi muốn khán giả không chỉ được nhìn thấy sự hùng tráng từ tổng thể mà còn có thể cảm nhận chi tiết, mạnh mẽ từ bên trong từng khối xe. Đó là cách để mang đến một trải nghiệm chân thực, như thể đang đồng hành ngay trong đội hình diễu binh”, Khánh Tùng nói trên Thời báo VTV.

Để làm được điều này, ê-kíp nghiên cứu riêng biệt cho từng loại xe: từ xe tăng T90S phải dùng ngàm kẹp thép chắc chắn trên nòng pháo, đến xe bọc thép cần suction cup mount kết hợp dây bảo hiểm, hay xe chở pháo thì chế tạo khung cố định tùy biến.

Hơn 40 máy quay GoPro và 10 máy Insta360 được gắn ở nhiều vị trí: đầu xe, hông, nóc xe, phía sau… Tất cả đều kèm dây bảo hiểm, phụ kiện chống rung, cùng giải pháp dự phòng để đảm bảo an toàn tuyệt đối. Nhờ vậy mà ê-kíp mang đến những thước phim độc đáo, cho thấy được sự hoành tráng của dàn khí tài.

Màn trình diễn của hơn 30 máy bay chiến đấu và trực thăng của Không quân Việt Nam.

Không chỉ dưới mặt đất, phần trình diễn của hơn 30 máy bay và trực thăng của Không quân Việt Nam được ghi lại bằng loạt góc quay sáng tạo. Đứng sau thành công này là ê-kíp do đạo diễn hình ảnh Nghiêm Bá Hoài và quay phim Vũ Trung Kiên phụ trách.

Theo Thời báo VTV, nếu như anh Nghiêm Bá Hoài chỉ đạo tổng thể từ các máy quay cố định, tele và trực thăng để ghi toàn cảnh Quảng trường Ba Đình, thì anh Vũ Trung Kiên chính là người trực tiếp “biến bầu trời thành trường quay”. Anh và đồng nghiệp thiết kế 15 hộp thép chuyên dụng để cố định máy quay trên từng loại máy bay, tính toán đến từng milimet vị trí gắn máy để vừa ghi hình nghệ thuật, vừa bảo đảm an toàn bay tuyệt đối.

“Thách thức lớn nhất là gắn máy trên cánh máy bay khi đội hình bay sát nhau – điều chưa từng có tiền lệ. Mọi chi tiết từ lộ trình bay, góc lia, đến động tác đội hình đều phải bàn bạc kỹ với biên đội trưởng để tránh rủi ro”, Trung Kiên kể.

Ê-kíp miệt mài khảo sát, lắp đặt, thử nghiệm hàng tháng trời để có được những góc quay ấn tượng.

Lần đầu tiên, công nghệ máy quay 360 độ độ phân giải 8K được sử dụng, cho phép khán giả nhìn toàn cảnh đội hình bay, từ cận cảnh từng chiếc máy bay đến hình ảnh tráng lệ trên bầu trời. Một số cảnh quay còn ứng dụng VFX, tạo hiệu ứng thị giác sống động.

Đằng sau những thước phim làm hàng triệu người xúc động là hàng tháng trời ê-kíp miệt mài khảo sát, lắp đặt, thử nghiệm tại các sân bay Hòa Lạc, Gia Lâm, Kép và trong các buổi luyện tập của đội hình diễu binh.

Ê-kíp phải đối diện với vô vàn tình huống bất ngờ: máy quay hết pin khi bay trên trời, thời tiết thay đổi đột ngột… nhưng tất cả vượt qua bằng sự phối hợp nhịp nhàng và tinh thần trách nhiệm với nhiệm vụ cao cả.

Đặc biệt, nhóm đã thiết kế 15 hộp thép chuyên dụng để cố định máy quay trên từng loại máy bay, vừa chắc chắn, vừa đảm bảo an toàn bay tuyệt đối.

“Công nghệ chỉ là công cụ, quan trọng nhất vẫn là bản lĩnh và sự gắn kết của ê-kíp. Chúng tôi hiểu rằng mình đang ghi lại khoảnh khắc lịch sử, vì thế mỗi góc máy đều phải mang đến niềm tự hào cho đất nước”, đạo diễn hình ảnh Nghiêm Bá Hoài chia sẻ trên Thời báo VTV.