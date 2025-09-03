Hậu trường khung hình 'tuyệt đối điện ảnh' lễ diễu binh, diễu hành A80 của VTV

(VTC News) -

Sáng 2/9, Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra trọng thể tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Hàng triệu người dân, dù không có mặt trực tiếp, vẫn cảm nhận trọn vẹn khoảnh khắc thiêng liêng và hùng tráng của buổi lễ qua sóng truyền hình trực tiếp của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

Những khung hình ''tuyệt đối điện ảnh'' trong chương trình truyền hình trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Các thước phim "tuyệt đối điện ảnh" gây bão mạng xã hội. “Tuyệt vời quá. Chưa bao giờ đẹp như hôm nay, trên bộ, trên biển, trên không… Mãi mãi đẹp trong lòng nhân dân cả nước", một khán giả viết.

Người khác nói: “Tất cả các góc quay rất đẹp, từ máy bay tiêm kích trên trời đến hàng chục con tàu ngoài biển và quảng trường Ba Đình, quá đẹp. Cảm ơn VTV đã mang đến những hình ảnh chất lượng cao"; "VTV không làm người xem thất vọng".

Một khán giả khác bày tỏ: “VTV hôm nay đỉnh nóc kịch trần. Xem mà nổi da gà vì xúc động trước sự hoành tráng, mãn nhãn".

Chuẩn bị đến từng "nửa giây" cho sự hoàn hảo

Ông Bùi Thái Dương, Trưởng phòng Đạo diễn - Quay phim, Ban Văn hóa - Giải trí VTV là người được đảm nhận vai trò Tổng đạo diễn cho sự kiện đặc biệt này. Chia sẻ trên Thời báo VTV, anh cho biết công tác chuẩn bị cho chương trình trực tiếp được khởi động từ tháng 6.

VTV huy động 40 máy quay chuyên dụng, 100 nhân sự tham gia cùng đội ngũ dự phòng luôn sẵn sàng xử lý mọi tình huống.

Để đảm bảo chất lượng phát sóng Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, VTV đã triển khai huy động hơn 40 máy quay chuyên dụng, 5–6 xe màu, một trạm trung tâm và nhiều thiết bị hiện đại như flycam, buggy cam, segway cam, cable cam… Tổng cộng, hơn 100 nhân sự trực tiếp tham gia, cùng đội ngũ dự phòng luôn sẵn sàng xử lý mọi tình huống.

“Chúng tôi dự phòng đến 200% để tránh mọi rủi ro. Công tác chuẩn bị chi tiết đến mức tính từng giây, thậm chí nửa giây cho mỗi khung hình", đạo diễn Thái Dương cho biết.

“Mỗi khung hình là một niềm tự hào”

Dù có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm với tâm huyết và quyết tâm cao nhất nhưng những thành viên của ê-kíp cũng không tránh khỏi những giây phút áp lực.

Một trong những thách thức lớn nhất chính là việc kết nối hình ảnh từ nhiều không gian khác nhau diễn ra cùng lúc - trên bộ, trên không, trên biển - buộc ekip phải tính toán kỹ lưỡng trong từng chi tiết của kịch bản hình ảnh. Đó là bài toán mà ekip phải chuẩn bị đến từng chi tiết nhỏ nhất.

Những khung hình diễu binh trên biển được ghi lại sắc nét, ấn tượng.

"Làm truyền hình trực tiếp luôn là thử thách lớn, bởi không có cơ hội làm lại. Chúng tôi hiểu rằng chỉ một giây sơ suất cũng có thể để lại tiếc nuối. Vì thế, tôi luôn nhắc mình phải giữ sự bình tĩnh, tập trung cao độ, tin tưởng vào sự phối hợp của ê-kíp VTV cả trăm con người", đạo diễn Phú Trần, Ban Văn nghệ, VTV chia sẻ với Thời báo VTV.

Anh Nghiêm Bá Hoài, Trưởng phòng Quay phim VFC VTV, phụ trách hình ảnh phía trước Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh với 10 góc máy đặc biệt, đội ngũ phải luôn cơ động, di chuyển liên tục để kịp bắt trọn những khoảnh khắc đẹp, sống động nhất.

Mỗi khung hình đều là tâm huyết và nỗ lực, mong muốn lan toả tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc đến với hàng triệu người dân Việt Nam.

Chia sẻ với Thời báo VTV, anh cho biết áp lực là điều không thể tránh khỏi. Điều duy nhất anh luôn hướng tới chính là mang đến những thước phim đẹp nhất, xứng đáng nhất, để khán giả cảm nhận trọn vẹn không khí thiêng liêng của đại lễ.

Chương trình truyền hình trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh không chỉ là nhiệm vụ nghề nghiệp mà còn là niềm vinh dự lớn lao, dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của toàn bộ ê-kíp. Mỗi khung hình đều là tâm huyết và nỗ lực, mong muốn lan toả tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc đến với hàng triệu người dân Việt Nam.