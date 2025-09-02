Khoảnh khắc Mỹ Tâm cùng gần 80 nghệ sĩ hoà giọng kết màn lễ diễu binh, diễu hành

(VTC News) -

Sáng 2/9, Lễ diễu binh, diễu hành cấp Quốc gia kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80) khép lại bằng một màn nghệ thuật đặc sắc, được dàn dựng công phu, với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Sau phần diễu binh, diễu hành của các khối lực lượng vũ trang, quần chúng, 80 nghệ sĩ tập trung Quảng trường Ba Đình thể hiện màn đồng diễn Khí phách Việt Nam.

Mỹ Tâm và 80 nghệ sĩ cùng hoà giọng trong màn đồng diễn "Khí phách Việt Nam".

Mở màn, bé gái 7 tuổi Thủy Tiên ngân vang Tiến quân ca, kế tiếp là phần thể hiện Giai điệu tự hào đầy cảm xúc của ca sĩ Mỹ Tâm, mang đến nguồn cảm hứng mãnh liệt về tình yêu quê hương, đất nước.

Khoảnh khắc giọng đọc lịch sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh vang lên trong bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945, toàn bộ các lực lượng và nghệ sĩ đều nghiêm trang hướng về lá cờ đỏ sao vàng, cùng chào cờ trong xúc động lắng đọng.

Đặc biệt, tiết mục Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời có sự hòa giọng của nhiều ca sĩ và phần rap mang đến hơi thở hiện đại, ca ngợi tinh thần đoàn kết của 54 dân tộc anh em.

Sau đó, Tùng Dương cùng các nghệ sĩ tiếp nối bằng Việt Nam ơi, cùng bước tới vinh quang, gửi gắm thông điệp thế hệ hôm nay tiếp nối cha ông, chung sức đưa dân tộc tiến về phía trước.

Các tiết mục có sự giao thoa hài hòa giữa văn hóa truyền thống và âm nhạc đương đại, khắc họa hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc, giàu sức sống và hội nhập mạnh mẽ.

Sau chương trình, ca sĩ Mỹ Tâm xúc động chia sẻ, đây là vinh dự lớn lao khi được góp mặt trong khoảnh khắc thiêng liêng của dân tộc. Ca sĩ Tùng Dương bày tỏ niềm xúc động, nói rằng anh cảm nhận rõ “niềm tự hào dân tộc đang trào dâng”.

NSƯT Tân Nhàn, Trưởng Khoa thanh nhạc Học Viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam bày tỏ niềm tự hào khi được đóng góp tiếng hát của mình cùng tập thể các nghệ sĩ biểu diễn tại lễ kỷ niệm lịch sử của dân tộc. Đối với cô, đó sẽ là khoảnh khắc không quên trong cuộc đời làm nghệ thuật của mình.

"Khoảnh khắc mang dấu ấn lớn của tình đoàn kết khi nghệ sĩ cả nước ở các dòng nhạc cùng hội tụ trên sân khấu, cùng cất cao tiếng hát mừng đại lễ, mừng Tổ quốc vinh quang”, NSƯT Tân Nhàn chia sẻ.

Tại lễ diễu binh, diễu hành cấp Quốc gia kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80), khối Văn hóa - Thể thao năm nay gây ấn tượng mạnh khi quy tụ sự kết hợp hài hòa giữa nhiều thế hệ và loại hình nghệ thuật khác nhau.

Khối Văn hoá - Thể thao tại Lễ diễu binh, diễu hành cấp Quốc gia kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (A80). (Ảnh: Báo Văn hoá)

80 nghệ sĩ được lựa chọn đều là những gương mặt tiêu biểu của cả hai miền Nam – Bắc, đã khẳng định tài năng, cống hiến và có sức lan tỏa lớn với công chúng.

Bên cạnh đó, khối còn hội tụ đông đảo Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú và các nghệ sĩ đến từ những nhà hát lớn… cùng nhiều giọng ca tên tuổi đã gắn bó và được khán giả yêu mến.

Sự hòa quyện giữa nghệ sĩ gạo cội và lớp nghệ sĩ trẻ đã tạo nên bức tranh nghệ thuật đa sắc màu, vừa tôn vinh truyền thống, vừa thể hiện sự tiếp nối sáng tạo của các thế hệ.