Thành tích đáng nể của nam quay phim được ngợi khen tại lễ diễu binh A80

Sáng 2/9, lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra trong không khí trang nghiêm, hào hùng, để lại nhiều xúc động trong lòng hàng triệu người dân Việt Nam. Góp phần quan trọng vào thành công ấy là những khung hình tuyệt đẹp được truyền tải qua sóng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV).

Trên mạng xã hội, khán giả đồng loạt gửi lời khen ngợi đến ê-kíp quay phim, đạo diễn khi đã mang đến những góc máy “tuyệt đối điện ảnh”. Nhiều người chia sẻ rằng họ gần như choáng ngợp, đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác trước kỹ thuật ghi hình chuyên nghiệp, mượt mà, với đầy đủ cảnh cận, cảnh toàn, vừa hoành tráng vừa giàu cảm xúc.

Đặc biệt là những góc quay cận các chiến sĩ thực hiện các động tác điều lệnh đi qua Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh được quay sắc nét, nhiều dụng ý nghệ thuật đang được dân tình hết lời khen ngợi.

Một trong những người góp phần tạo nên dấu ấn là nhà quay phim Lê Bảo Hân.

Một trong những người góp phần tạo nên dấu ấn này là nhà quay phim Lê Bảo Hân (biệt danh Steadihan). Anh là đạo diễn hình ảnh, quay phim có tiếng trong giới làm phim, sinh sống tại TP.HCM. Lê Bảo Hân sở hữu kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực quay phim điện ảnh, TVC quảng cáo. Đáng chú ý nhất, Lê Bảo Hân là người thành thạo sử dụng steadicam - thiết bị hỗ trợ hiện đại, tạo ra những cảnh quay như trên sóng truyền hình.

Thời gian qua, Lê Bảo Hân từng đảm nhận nhiều dự án lớn như cú one shot mở màn phim Bố già (2021), Mai (2024) của Trấn Thành, các TVC nhãn hàng, trailer Vietnam's Next Top Model 2025, hợp tác với các nghệ sĩ tên tuổi... Anh từng 15 năm làm việc với HKFilm, hãng sản xuất và đồng sản xuất nhiều phim Việt nổi tiếng.

Hậu trường những cú máy ấn tượng của Lê Bảo Hân tại lễ diễu binh 2/9.

Chia sẻ trên trang Facebook cá nhân, anh thừa nhận với anh sự kiện A80 là cột mốc chưa từng dám nghĩ tới khi được VTV hợp tác. “Chưa bao giờ nghĩ có ngày được mời quay duyệt binh tại Quảng trường Ba Đình", anh viết.

Lê Bảo Hân cũng khẳng định toàn bộ nhân sự sản xuất đều là của VTV và Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC), chỉ thuê thêm một số thiết bị đặc biệt. Thành quả chương trình là nỗ lực chung của cả ê-kíp, trong đó chuyên gia nước ngoài chỉ hỗ trợ về kinh nghiệm.

Ngoài ra, nhà quay phim cũng hé lộ thêm những khung hình hậu trường trong ngày tổng duyệt trước đó. Điều này khiến dân tình nể phục bởi anh vừa di chuyển bằng scooter điện, vừa cầm trên tay rất nhiều thiết bị, máy móc khá nặng nhưng vẫn hoàn thành tốt.

Nhiều người khác dùng từ "tuyệt đối điện ảnh" để khen ngợi chất lượng hình ảnh. Bên cạnh đó bạn bè, đồng nghiệp cũng chỉ ra việc quay được như vậy đòi hỏi nhiều năm trời cố gắng bền bỉ, đầu tư rất nhiều tiền, đam mê và chuyên nghiệp.

Quay phim Lê Bảo Hân.

Lê Bảo Hân cũng là người đồng nghiệp thân thiết của NSND Lý Thái Dũng - giám đốc hình ảnh bộ phim Mưa đỏ đang gây sốt tại phòng vé. Ngay khi Lê Bảo Hân hoàn thành các cảnh quay tại Đại lễ A80, nhà quay phim Lý Thái Dũng đã gửi lời chúc mừng tới đàn em, bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng chuyên môn của anh.