Bé gái 7 tuổi hát 'Tiến quân ca' cùng Mỹ Tâm ở Quảng trường Ba Đình

Trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80) tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, khán giả xúc động khi màn nghệ thuật mở đầu được cất lên bởi giọng hát trong trẻo của bé gái 7 tuổi.

Giọng ca nhí Thuỷ Tiên hát "Tiến quân ca" tại Quảng trường Ba Đình sáng 2/9.

Phần trình diễn của em mở đầu bằng những câu hát quen thuộc của Tiến quân ca: “Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc. Bước chân dồn vang trên đường ghập ghềnh xa”. Những câu hát mộc mạc, giọng ca trong trẻo của Thuỷ Tiên đã lay động trái tim khán giả, gợi dậy niềm tự hào sâu lắng.

Ngay sau đó, Mỹ Tâm cùng các nghệ sĩ Phương Mỹ Chi, Đức Phúc, Hoàng Bách… hòa giọng trong Giai điệu tự hào, mang đến không khí trang nghiêm và xúc động.

Khi âm hưởng thiêng liêng của Tuyên ngôn Độc lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc năm xưa vang lên, lời thề bất diệt “quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập” chạm tới trái tim, khắc sâu trong ký ức người dân Việt Nam.

Bé gái 7 tuổi này tên Hà Thủy Tiên, quê gốc tại xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, hiện là học sinh Trường Tiểu học Đền Lừ (Hà Nội).

Giọng ca nhí 7 tuổi gây ấn tượng khi tự tin hát cùng Mỹ Tâm và các nghệ sĩ.

Em là gương mặt được tuyển chọn để hòa giọng cùng Mỹ Tâm trên sân khấu thiêng liêng của đại lễ. Với phong thái tự tin, gương mặt sáng và giọng hát hồn nhiên, trong trẻo, Thủy Tiên đã chinh phục ban tổ chức và được tin tưởng giao trọng trách đặc biệt này.

Trước đó, Thủy Tiên đã có quá trình học múa và theo học tại một trung tâm nghệ thuật từ nhỏ nên khá dạn dĩ trên sân khấu. Trong những ngày luyện tập, em có nhiều kỷ niệm đẹp bên các nghệ sĩ.

Chia sẻ với báo chí, anh Hà Văn Bạo - bố của Thuỷ Tiên cho biết gia đình vỡ òa khi biết con gái được lựa chọn tham gia vào một tiết mục nghệ thuật quan trọng tại đại lễ. Ban đầu, Thủy Tiên vừa hạnh phúc, vừa có phần lo lắng trước trọng trách lớn, nhưng nhờ sự động viên của bố mẹ, em đã thêm tự tin, dành nhiều thời gian tập luyện nghiêm túc.

Thuỷ Tiên và ca sĩ Mỹ Tâm.

Trong quá trình tập luyện, các nghệ sĩ, đặc biệt là ca sĩ Mỹ Tâm cũng tận tình hướng dẫn, chỉnh sửa từng động tác.

Sự góp mặt của Thủy Tiên bên cạnh dàn nghệ sĩ tên tuổi đã mang đến một sắc màu riêng cho chương trình. Giây phút em cất giọng hát hồn nhiên nhưng đầy tự tin, rồi nở nụ cười rạng rỡ giữa Quảng trường lịch sử, trở thành dấu ấn khó quên, gợi nhiều xúc cảm trong dịp Đại lễ thiêng liêng này.