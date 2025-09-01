Sứ mệnh cao cả của phát thanh viên VOV trong lễ diễu binh, diễu hành A80

(VTC News) -

Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 có sự góp mặt của tổ thuyết minh gồm 13 thành viên, quy tụ những giọng đọc tiêu biểu từ quân đội và dân sự. Họ đảm nhận trọng trách truyền tải ý nghĩa của từng khối diễu binh, diễu hành và giới thiệu khí tài quân sự khi đi qua lễ đài.

Trong đó Phát thanh viên Hồng Huệ - Ban Thư ký Biên tập, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) - giọng đọc nổi tiếng trên sóng phát thanh quốc gia, vinh dự được giao trọng trách đặc biệt này.

Phát thanh viên Hồng Huệ của VOV là một trong những giọng đọc chính của Tổ thuyết minh lễ diễu binh, diễu hành A80.

Nỗ lực hoàn thành sứ mệnh cao cả

Chia sẻ với Báo Điện tử VTC News, phát thanh viên Hồng Huệ bày tỏ: “Được góp một phần nhỏ bé của mình trong ngày trọng đại - Quốc khánh 2/9, Tết Độc lập của dân tộc - là niềm vinh dự và tự hào không gì sánh được”.

Ngày 26/8, ngay trước buổi sơ duyệt chính thức, chị được giao nhiệm vụ. Khoảnh khắc ấy mang đến không ít áp lực và lo lắng, nhưng với chị, đây vừa là vinh dự, vừa là sứ mệnh cao cả.

“Đọc phải chính xác tuyệt đối. Đây là ngày trọng đại của đất nước, tôi không được phép sai sót, nên tôi luôn nhắc bản thân phải cẩn thận, tập trung cao độ và giữ vững sự tỉnh táo trong từng câu chữ”, chị Huệ chia sẻ.

Thách thức lớn nhất với phát thanh viên chính là việc thay đổi phong cách đọc. Nếu như trên sóng thời sự, chị Huệ được biết đến với giọng điệu nghiêm trang, giàu tính thông tin thì thuyết minh lễ diễu binh lại đòi hỏi sự dứt khoát, mạnh mẽ và truyền cảm.

“Tôi được nhận xét có giọng khỏe, vang, sáng nhưng thuyết minh diễu binh, giọng đọc phải tôn vinh được tinh thần, khí thế của từng khối diễu binh, diễu hành và vị thế quốc gia”, chị nói.

Đọc thuyết minh lễ diễu binh, diễu hành A80 vừa là vinh dự, vừa là sứ mệnh cao cả của phát thanh viên Hồng Huệ.

Chị phải vừa luyện giọng, vừa làm quen với áp lực trong cabin thuyết minh – nơi mọi lời nói phát ra đều trực tiếp lên sóng truyền hình quốc gia, dưới sự chỉ đạo đồng thời của đạo diễn truyền hình và tổng chỉ huy quân đội. “Không khí trong cabin căng thẳng, nóng bức và áp lực đè nặng. Tôi lo đến mức nhiều ngày liền không dám chia sẻ công việc của mình mà chỉ tập trung chuẩn bị cho nhiệm vụ”.

Chính tinh thần đó giúp chị sẵn sàng cho nhiệm vụ cao cả ở lễ diễu binh tại Quảng trường Ba Đình. Sau lễ tổng duyệt 30/8 vừa qua, khi đứng trước Quảng trường Ba Đình lịch sử, giọng đọc của chị hòa cùng nhịp bước hùng tráng của đội ngũ diễu binh, diễu hành. “Đó là vinh dự, tự hào, nhưng cũng là thử thách khó quên nhất trong đời làm nghề”, chị nói.

Với chị, những hình ảnh để lại nhiều xúc động nhất chính là những hàng quân trang nghiêm, những chiến sĩ đặc công, biệt động, lực lượng công an nhân dân, cùng các khí tài quân sự hiện đại lăn bánh trên quảng trường.

“Tôi tin đó không chỉ là ấn tượng cá nhân mà còn là cảm xúc chung của hàng triệu người dân Việt Nam. Những hình ảnh ấy sẽ còn ở lại rất lâu trong trái tim mỗi người – như biểu tượng về sức mạnh, sự gắn kết và ý chí bảo vệ Tổ quốc”.

Niềm tự hào nhân đôi dịp kỷ niệm 80 năm thành lập VOV

Niềm vinh dự của chị càng đặc biệt hơn khi gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV). Là một trong những phát thanh viên lâu năm, Hồng Huệ tự hào vì đã góp phần nhỏ bé vào chặng đường vẻ vang của VOV. Được cất giọng trên sóng của VOV với chị là vinh dự lớn trong quãng đời làm nghề.

Nói về cơ duyên đến với VOV, chị nhớ lại: “Ngày đó, trước khi vào Đài VOV, tôi vốn làm phát thanh viên truyền hình và có một thời gian dẫn chương trình. Năm 2002, Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo tuyển phát thanh viên, tôi quyết định thử sức. Cả nước khi ấy có rất nhiều thí sinh tham dự. May mắn là tôi vượt qua nhiều vòng tuyển chọn khắt khe và trở thành một trong số ít người trúng tuyển. Từ đó, tôi gắn bó với VOV cho đến tận bây giờ”.

Phát thanh viên Hồng Huệ là giọng đọc nổi tiếng của Đài Tiếng nói Việt Nam qua các chương trình thời sự chính luận và "Đọc truyện đêm khuya"; "Tiếng thơ",...

Quyết định rời xa truyền hình để gắn bó trọn vẹn với sóng phát thanh, với chị vừa là lựa chọn cá nhân, vừa là sự hy sinh lặng thầm. Chị chọn cho mình con đường âm thầm nhưng bền bỉ, nơi giọng nói trở thành nhịp cầu vô hình, chạm tới trái tim thính giả bằng sự giản dị mà thấm sâu.

Theo chị, sự khác biệt lớn nhất giữa truyền hình và phát thanh chính là cách kết nối. Truyền hình mang lại cảm giác gần gũi qua hình ảnh và những cuộc trò chuyện trực diện, còn phát thanh lại là “nghệ thuật của giọng nói” - nơi từng âm sắc, nhịp thở phải đủ sức lay động và níu giữ người nghe.

Ngay từ những ngày đầu bén duyên với nghề, Hồng Huệ đã nuôi trong mình sự ngưỡng mộ đặc biệt dành cho những giọng đọc huyền thoại của Đài Tiếng nói Việt Nam. Giọng đọc truyền cảm của các thế hệ đi trước như Kim Cúc, Việt Hùng, Hà Phương, Hoàng Yến… đã trở thành những chuẩn mực nghề nghiệp để chị hướng tới.

Với Hồng Huệ, họ không chỉ là thế hệ đi trước, mà còn là thần tượng, là nguồn cảm hứng để chị nỗ lực rèn luyện mỗi ngày, giữ cho giọng nói của mình vừa chuẩn mực, vừa có dấu ấn riêng.

Với hơn 25 năm gắn bó cùng sóng phát thanh, Hồng Huệ trở thành một trong những giọng đọc quen thuộc của VOV, đảm nhiệm nhiều chương trình thời sự và chính luận.

Chị kể, có những khoảnh khắc đáng nhớ khi đèn đỏ bật sáng, bản tin nóng vừa được cập nhật, trong giây phút căng thẳng ấy, chỉ có sự tập trung tuyệt đối, kinh nghiệm nhiều năm mới giúp chị cùng đồng nghiệp hoàn thành nhiệm vụ.

Áp lực nhiều khi đè nặng, nhưng chính những thử thách đó đã tôi luyện bản lĩnh và nuôi dưỡng tình yêu với làn sóng phát thanh, với Đài Tiếng nói Việt Nam.

Ở những chương trình nghệ thuật như Đọc truyện đêm khuya hay Tiếng thơ, giọng đọc của chị trở thành nhịp cầu gắn kết tác giả và thính giả.

“Muốn làm được điều đó, phát thanh viên không chỉ cần tố chất giọng đọc, mà còn phải có kỹ năng xử lý văn bản, cảm nhận tác phẩm để truyền tải cảm xúc đến khán thính giả. Nếu mình không thực sự hiểu, không rung động, thì người nghe cũng không thể cảm nhận hết được”, chị Huệ nói.

Trong sự nghiệp, Hồng Huệ nhiều lần được vinh danh: Phát thanh viên và Người dẫn chương trình xuất sắc của VOV, Giọng vàng Liên hoan phát thanh toàn quốc 2022. Giọng đọc của chị còn góp phần làm nên thành công cho nhiều tác phẩm báo chí đoạt giải A, giải B Giải Báo chí Quốc gia và nhiều giải thưởng khác.

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 80 năm thành lập VOV, chị được chọn là giọng đọc AI tại triển lãm 80 năm thành tựu đất nước, mang đến cho công chúng, nhất là giới trẻ có thể tìm hiểu, tiếp cận lịch sử Đài Tiếng nói Việt Nam theo cách mới mẻ, sinh động.