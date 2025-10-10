Khai mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I: Bước ngoặt cho thời kỳ mới

(VTC News) -

Từ hợp nhất địa giới đến hợp nhất khát vọng

Sáng 10/10 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 chính thức khai mạc với sự tham dự của 498 đại biểu, được chỉ định từ 128 đảng bộ trực thuộc, đại diện cho gần 123.800 đảng viên trong tỉnh.

“Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I là dấu mốc chính trị đặc biệt quan trọng - mở ra không gian phát triển to lớn để Lâm Đồng vững bước cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên mới,” Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Lâm Đồng Y Thanh Hà Niê Kđăm khẳng định trong diễn văn khai mạc.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tập trung vào các nhiệm vụ: Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025; xác định những mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển của tỉnh trong 5 năm tới và giai đoạn tiếp theo. Đồng thời, tham gia ý kiến xây dựng các văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 chính thức khai mạc với sự tham dự của 498 đại biểu, được chỉ định từ 128 đảng bộ trực thuộc, đại diện cho gần 124.000 đảng viên

Hôm qua, ngày 9/10, Đại hội diễn ra phiên trù bị với 498 đại biểu được triệu tập tham dự. Kết quả, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 15 thành viên; bầu Đoàn Thư ký gồm 3 thành viên; bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu 5 thành viên. Phiên trù bị đã thông qua chương trình, nội quy, quy chế làm việc của Đại hội và chia tổ thảo luận, hướng dẫn sinh hoạt của đại biểu.

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, sau sự kiện hợp nhất ba tỉnh Lâm Đồng - Bình Thuận - Đắk Nông, Lâm Đồng hôm nay không chỉ mở rộng địa giới, mà còn mở rộng tầm nhìn, tiềm năng và khát vọng. Từ những ngọn đồi phủ thông của Đà Lạt, đến biển xanh Phan Thiết và dãy Trường Sơn hùng vĩ ở Đắk Nông, tỉnh mới là bức tranh đa sắc của ba vùng văn hóa - kinh tế - sinh thái, nơi hội tụ sức mạnh của cao nguyên, duyên hải và biên giới.

Với diện tích hơn 23.000 km², dân số hơn 3 triệu người, Lâm Đồng trở thành tỉnh có quy mô lớn nhất cả nước. Nhưng hơn con số, điều đặc biệt là niềm tin - rằng sự hợp nhất này không chỉ để lớn về địa lý, mà để vươn cao trong tầm nhìn phát triển.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội Khoá XV tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại phiên khai mạc.

Theo Báo cáo chính trị trình Đại hội, nhiệm kỳ 2020- 2025 khép lại với nhiều thành tựu nổi bật – những “viên gạch đầu tiên” cho giai đoạn hợp nhất. Bất chấp đại dịch Covid-19, thiên tai, giá cả biến động, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân toàn vùng đạt 6,47%/năm, cao hơn mức bình quân cả nước

Từ Lâm Đồng - thủ phủ nông nghiệp công nghệ cao với hơn 107.000 ha sản xuất ứng dụng kỹ thuật hiện đại, đến Bình Thuận - “thủ phủ điện gió” với hàng loạt dự án năng lượng tái tạo, và Đắk Nông - “vựa công nghiệp khoáng sản” của Tây Nguyên, mỗi vùng đều ghi dấu bằng những bước tiến vững chắc.

900 sản phẩm OCOP, hàng nghìn mô hình nông nghiệp sinh thái, du lịch xanh, cùng tỷ lệ che phủ rừng đạt 46,72% đã minh chứng cho sự kết hợp hài hòa giữa phát triển kinh tế và gìn giữ thiên nhiên.

Cơ sở hạ tầng bứt phá mạnh mẽ: 34 dự án trọng điểm được khởi công, nổi bật là các tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây, Bảo Lộc - Liên Khương, Gia Nghĩa - Chơn Thành, mở ra trục kết nối chiến lược giữa Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ.

Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt: GRDP bình quân đầu người đạt hơn 3.500 USD, tỷ lệ nghèo giảm dưới 1,5%/năm, hơn 95% người dân có bảo hiểm y tế, và 230 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Trong lĩnh vực chính trị, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được coi là điểm sáng. Việc sắp xếp bộ máy hành chính hai cấp - cấp tỉnh và cấp xã - hoàn thành đúng tiến độ, giúp bộ máy gọn hơn, hiệu quả hơn, gần dân hơn.

Niềm tin từ Trung ương – Khát vọng từ nhân dân

Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Lâm Đồng tiếp tục bám sát định hướng của Trung ương, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; phát huy tối đa nội lực, tranh thủ ngoại lực, phát triển nhanh và bền vững trên cả ba trụ cột: kinh tế - văn hóa xã hội - quốc phòng an ninh.

Đại biểu Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030 biểu quyết.

Theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Lâm Đồng hướng tới năm 2045 trở thành trung tâm kinh tế xanh - công nghệ cao - du lịch quốc tế của cả nước.

Tỉnh sẽ hình thành bốn vùng động lực:

Đà Lạt - Đức Trọng: trung tâm khoa học, giáo dục và đổi mới sáng tạo.

Phan Thiết - Bắc Bình - Hàm Thuận Nam: trung tâm năng lượng sạch và du lịch biển.

Gia Nghĩa - Tuy Đức - Đắk Glong: trung tâm công nghiệp khai khoáng và công viên địa chất toàn cầu.

Bảo Lộc - Di Linh: trung tâm chế biến nông sản, logistics và dịch vụ thương mại.

Song hành cùng phát triển kinh tế, Lâm Đồng cam kết duy trì tỷ lệ che phủ rừng trên 46,2%, xử lý 100% cơ sở ô nhiễm nghiêm trọng, thu gom 95% chất thải rắn đô thị, hướng tới tỉnh xanh, sạch, không rác thải - hiện thực hóa mục tiêu “phát triển bền vững, hòa hợp với thiên nhiên”.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030.

Cùng với đó, Đại hội nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm là phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, coi đây là động lực nội sinh lớn nhất cho phát triển. Các cấp ủy, chính quyền, mặt trận và đoàn thể được yêu cầu tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường đối thoại, lắng nghe và giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Về xây dựng Đảng, tỉnh đặt mục tiêu hằng năm có trên 90% tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp 3 - 4% đảng viên mới/năm. Công tác cán bộ được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ với kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Đặc biệt, Lâm Đồng tiếp tục kiên trì thực hiện phương châm “khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung” - một bước tiến thể chế hóa tư duy đổi mới trong công tác cán bộ hiện nay.

“ Đại hội lần này biểu thị quyết tâm, thực hiện nhiệm vụ và mục tiêu cho nhiệm kỳ 2025-2030 là: Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo phát triển toàn diện, lấy ổn định làm nền tảng, lấy phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ trung tâm, lấy hạnh phúc và ấm no của Nhân dân là mục tiêu phấn đấu; đến năm 2030, tỉnh Lâm Đồng trở thành tỉnh phát triển khá, là một trong những cực tăng trưởng năng động của khu vực trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh trong diễn văn khai mạc.