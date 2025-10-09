Sáu nhiệm vụ trọng tâm và ba đột phá chiến lược của tỉnh Lâm Đồng

(VTC News) -

Từ tầm nhìn Đại hội đến hành trình kiến tạo tương lai

Sau hợp nhất, Lâm Đồng mới đứng trước cơ hội vàng để phát huy tổng lực ba nguồn nội sinh: tài nguyên - con người - văn hóa. Những nền tảng bền vững đã được ba địa phương – Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông - gây dựng trong giai đoạn 2020–2025 chính là bàn đạp cho một hành trình phát triển bứt phá.

Theo tinh thần Nghị quyết Đại hội, tỉnh đặt mục tiêu rõ ràng: tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 10 - 10,5%/năm, GRDP đầu người đạt 6.700 - 7.500 USD, kinh tế số chiếm 25- 30% trong GRDP, và quan trọng nhất - người dân phải thực sự “ấm no, hạnh phúc”.

Để đi được con đường ấy, Đại hội đã xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược, được ví như sáu trụ cột và ba cánh cửa mở ra tương lai. Nhưng hơn cả những con số, đó là tinh thần đổi mới, khát vọng sáng tạo và ý chí vươn lên của một vùng đất đang thay đổi từng ngày.

Nền móng phát triển: 6 hướng đi lớn

Nhìn lại hành trình vừa qua, có thể thấy Lâm Đồng đã và đang bước đi trên một nền móng vững vàng: kinh tế tăng trưởng đều, hạ tầng giao thông khởi sắc, môi trường đầu tư cải thiện rõ rệt. Song, để trở thành cực tăng trưởng của vùng, điều cần nhất không phải là những bước đi an toàn, mà là tư duy bứt phá.

Trước hết, Lâm Đồng đặt trọng tâm vào đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển hướng từ phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu, lấy năng suất, đổi mới sáng tạo và khoa học – công nghệ làm động lực.

Nông nghiệp công nghệ cao vẫn là thế mạnh, nhưng sẽ không chỉ dừng lại ở những cánh nhà kính, mà tiến lên chuỗi giá trị toàn cầu, xây dựng thương hiệu nông sản chất lượng quốc tế. Những sản phẩm như rau, hoa, cà phê, tơ lụa, trái cây cao nguyên… sẽ được định vị lại trong bản đồ xuất khẩu của Việt Nam.

Cùng với nông nghiệp, công nghiệp chế biến và dịch vụ du lịch - logistics được xác định là trụ cột mới. Khi các tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương hay Gia Nghĩa - Chơn Thành hoàn thành, không gian kinh tế vùng sẽ mở toang, đưa cao nguyên xanh hòa nhịp cùng dải biển xanh và các trung tâm công nghiệp lớn phía Nam. Mỗi con đường mới không chỉ chở hàng hóa đi xa, mà còn chở theo niềm tin về một vùng đất đang “thay da đổi thịt”.

Song hành cùng tăng trưởng là đầu tư cho con người - yếu tố được xem là trung tâm của mọi chính sách. Đại hội xác định, phát triển phải bắt đầu từ giáo dục, đào tạo nghề và thu hút nhân tài.

Những thế hệ trẻ hôm nay - những kỹ sư, doanh nhân, nông dân tri thức - sẽ là lực lượng tiên phong kiến thiết vùng đất hợp nhất. Lâm Đồng đặt mục tiêu đến năm 2030, gần 90% lao động được đào tạo, trong đó 40% có bằng cấp, chứng chỉ; khuyến khích hình thành các trung tâm khởi nghiệp sáng tạo, khu công nghệ cao và trường đại học ứng dụng - nơi tri thức và thực tiễn gặp nhau.

Cùng lúc, tỉnh chú trọng quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu. Lâm Đồng không đánh đổi tăng trưởng lấy tài nguyên. Tỷ lệ che phủ rừng duy trì trên 46,2%, toàn bộ nước thải công nghiệp và bệnh viện được xử lý đạt chuẩn, chất thải rắn thu gom trên 90%. Phát triển xanh trở thành hướng đi tất yếu, không chỉ để giữ màu của rừng, mà để gìn giữ sức sống cho chính vùng đất này.

Trên bình diện xã hội, mục tiêu giữ vững quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội được đặt ngang hàng với phát triển kinh tế. Một vùng đất chỉ thực sự mạnh khi người dân được sống trong an toàn, khi biên giới được giữ vững và lòng dân được an yên.

Và bao trùm tất cả là nhiệm vụ xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh – nền tảng để mọi chủ trương được hiện thực hóa. Cải cách hành chính, chống quan liêu, phòng chống tham nhũng, nâng cao đạo đức công vụ… không chỉ là khẩu hiệu mà sẽ trở thành hành động cụ thể trong từng cơ quan, từng cán bộ. Khi niềm tin của nhân dân được củng cố, đó chính là “nguồn vốn” quý giá nhất cho phát triển.

Sáu nhiệm vụ ấy gắn kết với nhau như sáu nhịp trong bản hòa ca của phát triển – nơi mỗi nhịp đều hướng đến một giai điệu chung: kiến tạo một Lâm Đồng giàu mạnh, văn minh và hạnh phúc.

Ba động lực mới cho tương lai

Nếu sáu nhiệm vụ trọng tâm là nền móng, thì ba đột phá chiến lược chính là ngọn lửa tạo xung lực cho hành trình mới.

Đầu tiên là đột phá về hạ tầng và liên kết vùng. Hạ tầng được xem là “xương sống” của tăng trưởng, là thước đo năng lực cạnh tranh. Khi cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc -Liên Khương hoàn thiện, thời gian từ TP.HCM đến Đà Lạt chỉ còn hơn bốn giờ - mở ra cánh cửa du lịch và giao thương chưa từng có. Cảng hàng không Liên Khương đang được nâng cấp thành cảng quốc tế, kết nối với các cảng biển Phan Thiết, Vĩnh Tân, tạo thành trục vận tải “núi - đồng bằng - biển” khép kín. Mỗi cây cầu, mỗi đoạn cao tốc là một mạch máu mới nối liền kinh tế vùng.

Song song với đó là đột phá về thể chế và môi trường đầu tư. Lâm Đồng đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng “chính quyền phục vụ”, coi người dân và doanh nghiệp là trung tâm của mọi chính sách. Thủ tục hành chính được tinh giản, dịch vụ công trực tuyến đạt trên 80%, mọi quy trình đều minh bạch. Không còn hình ảnh “xin - cho”, thay vào đó là sự đồng hành và chia sẻ. Tỉnh cũng đề xuất Trung ương ban hành cơ chế đặc thù để huy động nguồn lực xã hội vào hạ tầng, du lịch, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao.

Mục tiêu là đưa Lâm Đồng nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về năng lực cạnh tranh và cải cách hành chính, trở thành điểm đến tin cậy cho nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Đột phá thứ ba - đột phá về con người, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đại hội đặt con người ở trung tâm, nhưng không chỉ là người thụ hưởng, mà là người kiến tạo. Tỉnh đang xây dựng Trung tâm đổi mới sáng tạo vùng Tây Nguyên - Nam Trung Bộ, hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong nông nghiệp, năng lượng, giáo dục và du lịch.

Tư duy “làm chủ công nghệ, sáng tạo để phát triển” được gieo mầm ngay trong lớp trẻ – những kỹ sư, nông dân 4.0, doanh nhân công nghệ – những người đang mang sức sống mới cho cao nguyên.

Đó là cách Lâm Đồng không chỉ đi nhanh, mà còn đi xa - bằng tri thức, bằng sáng tạo và bằng lòng tự tôn dân tộc.

Từ ba đột phá và sáu trụ cột phát triển, Lâm Đồng đang từng bước định hình một diện mạo mới – một tỉnh hợp nhất nhưng không hòa tan, đa dạng mà vẫn thống nhất, phát triển mà vẫn giữ được hồn cốt văn hóa.

Mỗi người dân Lâm Đồng có thể tự hào nói rằng mình đang sống trên vùng đất của khát vọng.

Trên những công trường cao tốc, giữa các khu công nghiệp mới mọc lên, trong những nông trại công nghệ cao ngập sắc xanh, ta thấy rõ một tinh thần đang chuyển động - tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì nhân dân”. Mỗi người dân, mỗi cán bộ, mỗi doanh nghiệp đang cùng nhau góp một viên gạch cho con đường phát triển dài lâu của quê hương.

Phát biểu trước Đại hội đại biểu Đảng bộ Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, lãnh đạo Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Chúng tôi không xem hợp nhất là thử thách, mà là cơ hội để Lâm Đồng bứt phá mạnh mẽ hơn, để mỗi người dân có thể tự hào nói rằng mình đang sống trên vùng đất của khát vọng.”