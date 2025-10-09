Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng nay 9/10, tại Hội trường Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh cơ sở 2 (phường Tân Ninh), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc. Đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Tây Ninh sau hợp nhất từ ngày 1/7/2025.
Phiên khai mạc diễn ra trong không khí trang nghiêm và quyết tâm cao. Đại hội bắt đầu ngày làm việc thứ 2 với nhiều nội dung trọng tâm nhằm đánh giá kết quả nhiệm kỳ vừa qua và định hướng chiến lược cho giai đoạn 2025 - 2030.
Đại hội tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến thiết thực vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng và các nội dung có liên quan tại Đại hội.
Đại hội cũng sẽ dành thời gian lắng nghe báo cáo tham luận từ một số cơ quan, đơn vị tiêu biểu trong tỉnh nhằm chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp ý kiến thực tiễn.
Trong diễn văn khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025 Nguyễn Văn Quyết khẳng định, đây là kỳ Đại hội mang tính lịch sử là sự kết tinh của tinh thần đoàn kết của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân. Phát huy tinh thần “Trung dũng, kiên cường”, kỳ Đại hội lần này sẽ là nền tảng cho tỉnh bước vào thời kỳ phát triển đột phá và bền vững.
"Thành tựu đạt được là rất to lớn và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định sự đổi mới, vươn lên mạnh mẽ của tỉnh. Đưa tỉnh Tây Ninh trở thành một trong những địa phương năng động, giàu tiềm năng phát triển trong vùng Đông Nam Bộ và cả nước; tạo nguồn cổ vũ, động viên to lớn, hun đúc niềm tin, khát vọng và sức mạnh tinh thần của toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh", Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết nói.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Mạnh Hùng trình báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Chiều nay, Đại hội tiếp tục chia tổ thảo luận. Các đại biểu sẽ tập trung đóng góp ý kiến sâu rộng vào Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.