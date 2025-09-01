Cận cảnh đường nghìn tỷ kết nối giao thông Tây Ninh với TP.HCM

Tuyến đường tỉnh 823D đi qua nhiều khu công nghiệp và khu đô thị. Khi hoàn thành, tuyến đường không chỉ mở rộng không gian kết nối mà còn tạo quỹ đất sạch có giá trị lớn, trở thành lợi thế để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đây cũng là điều kiện quan trọng giúp Tây Ninh tăng tốc thu hút đầu tư vào công nghiệp và logistics trong giai đoạn 2025-2030.