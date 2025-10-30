Cặp MC hot của VTV3 tái hợp, dẫn dắt chương trình thực tế cho sinh viên

(VTC News) -

Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) vừa công bố chương trình truyền hình thực tế Sinh viên thế hệ mới trở lại sóng VTV3 vào lúc 20h00 Chủ nhật hằng tuần trong tháng 11.

Với format được làm mới toàn diện, Sinh viên thế hệ mới 2025 tiếp tục là sân chơi truyền cảm hứng cho sinh viên Việt Nam, nơi những ý tưởng, dự án cộng đồng và tinh thần cống hiến được lan tỏa mạnh mẽ.

Bộ đôi MC Khánh Vy – Quang Bảo sẽ dẫn dắt mùa 3 của chương trình.

Mùa thứ ba của chương trình có sự đồng hành của rapper Double2T, bộ đôi MC Khánh Vy – Quang Bảo cùng 11 tân binh thăng cấp xuất sắc nhất từ Tân binh toàn năng. Họ sẽ cùng tham gia trong vai trò người dẫn dắt, truyền cảm hứng và hỗ trợ các đội thi.

Sinh viên thế hệ mới mùa 3 kể câu chuyện về tuổi trẻ, tình bạn và hành trình hiện thực hóa lý tưởng sống. Theo nhà báo Phan Long, Phó Trưởng ban Văn hóa-Giải trí, Đài Truyền hình Việt Nam, các vòng thi được thiết kế lại để thử thách không chỉ kiến thức mà còn cả khả năng tổ chức, triển khai dự án và bản lĩnh dấn thân của sinh viên trong những tình huống thực tế.

Chương trình gồm năm vòng: Đấu trường bản sắc, Đấu trường thể thao và tài năng, Đấu trường thực tế, Đấu trường bản lĩnh và Chung kết toàn quốc.

Hai yếu tố kịch tính và giải trí được đẩy mạnh qua các vòng đối kháng, tranh biện, kêu gọi đầu tư và thử thách đồng đội. Các đội thi được khuyến khích sáng tạo trong cách trình bày, thể hiện dự án bằng hình thức sân khấu hóa, tương tác hoặc biểu đạt nghệ thuật.

Quán quân Rap Việt Double2T là một trong những nghệ sĩ sẽ góp mặt trong chương trình.

Điểm nhấn lớn nhất của Sinh viên thế hệ mới 2025 là hành trình từ “Tôi” đến “Chúng ta” – nơi sức trẻ, lý tưởng và hành động cụ thể được kết nối để tạo ra giá trị xã hội tích cực. Chương trình không chỉ tôn vinh tinh thần đồng đội mà còn tạo cơ hội để mỗi cá nhân thể hiện năng lực, qua đó khắc họa sự trưởng thành rõ rệt sau từng thử thách.

Mùa 3 quy tụ 8 đội thi đến từ 8 trường đại học: Học viện Ngoại giao; Trường Quản trị và Kinh doanh – Đại học Quốc gia Hà Nội; Đại học Luật Hà Nội; Đại học Kiến trúc Hà Nội; Đại học Yersin Đà Lạt; Đại học Lạc Hồng; Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM và Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM.