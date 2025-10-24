Chương trình thiếu nhi 'Những bông hoa nhỏ' trở lại trên VTV

(VTC News) -

VTV vừa công bố chương trình Những bông hoa nhỏ sẽ trở lại với một phiên bản mới là Những bông hoa nhỏ - Vườn Tween. Phiên bản mới này sẽ lên sóng VTV3 lúc 18h50 hàng ngày từ ngày 3/11, hứa hẹn trở thành không gian học – chơi – sống tích cực dành cho trẻ em từ 8–12 tuổi.

Chương trình được được tiếp nối từ chương trình Những bông hoa nhỏ huyền thoại, với mong muốn ươm mầm những hạt giống tử tế, lành mạnh, sáng tạo cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Nếu Những bông hoa nhỏ xưa gắn với những khúc ca, nhân vật hoạt hình và góc sân khấu tuổi thơ quen thuộc, thì Vườn Tween hôm nay mang diện mạo hiện đại, gần gũi nhưng vẫn giữ nguyên cảm xúc trong sáng của những “bông hoa nhỏ” năm nào.

Tổng Giám đốc VTV Nguyễn Thanh Lâm chia sẻ về chương trình.

Mỗi tập dài 5 phút, được thiết kế ngắn gọn, sinh động và giàu cảm hứng, gắn với 7 năng lực sống thiết yếu cho trẻ em thế kỷ 21: sáng tạo, hợp tác, tư duy phản biện, thể chất, cảm xúc, thẩm mỹ và kỹ năng sống.

Đặc biệt, chương trình được xây dựng dưới dạng thực tế, không có kịch bản dựng sẵn, giúp các bé trải nghiệm tình huống đời sống một cách tự nhiên, chân thật nhất.

Cùng với các nhân vật chính là teen, những khách mời đặc biệt, KOLs và chuyên gia vui tính sẽ đồng hành, tạo nên bầu không khí tương tác gần gũi và năng lượng tích cực.

Chia sẻ về diện mạo mới của Những bông hoa nhỏ, Tổng Giám đốc VTV Nguyễn Thanh Lâm nhấn mạnh: “‘Những bông hoa nhỏ – Vườn Tween’ không chỉ là một chương trình mới, mà là một chương tiếp nối tinh thần đẹp đẽ của truyền hình Việt Nam – nơi các em nhỏ được lớn lên trong niềm vui, sự tử tế và tình yêu thương.

Trong quá trình đổi mới, chúng tôi không chỉ hướng về tương lai mà còn trân trọng những giá trị của quá khứ – hồi sinh những chương trình từng gieo mầm nhân ái, tri thức và niềm vui sống”.

Phiên bản Vườn Tween còn được mở rộng trên nền tảng số với nội dung hậu trường, thử thách sáng tạo và tương tác trực tuyến trên VTVgo, YouTube, TikTok và Facebook.

Với cách tiếp cận này, chương trình trở thành hệ sinh thái giáo dục – giải trí lành mạnh, kết nối gia đình, nhà trường và cộng đồng, lan tỏa năng lượng tích cực đến trẻ em ở mọi vùng miền.

"Vườn Tween" kế thừa tinh thần của Những bông hoa nhỏ – biểu tượng gắn bó với nhiều thế hệ khán giả Việt và được phát triển theo cách tiếp cận mới, hiện đại và gần gũi hơn.

Cùng với Những bông hoa nhỏ, VTV cũng giới thiệu hai chương trình đồng hành khác trong hệ sinh thái truyền thông “Vì một Việt Nam khỏe mạnh – Vì tầm vóc Việt”.

Chương trình Vì tầm vóc Việt phát sóng hàng ngày lúc 18h25 trên VTV1, tập trung vào việc nâng cao thể lực và trí lực trẻ em thông qua các mảng nội dung về dinh dưỡng, vận động, sức khỏe học đường và giáo dục nhân cách. Mỗi tập được thiết kế ngắn gọn, dễ hiểu, giúp phụ huynh và giáo viên có thể áp dụng ngay trong đời sống hằng ngày.

Bên cạnh đó, Dinh dưỡng cho người Việt – phát sóng 13h00 thứ Bảy hàng tuần trên VTV1 cung cấp kiến thức dinh dưỡng khoa học, dễ tiếp cận và gần gũi với đời sống, đặc biệt nhấn mạnh giai đoạn “vàng” từ 2–12 tuổi – khi 86% chiều cao và nền tảng thể lực được hình thành.