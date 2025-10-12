Biên tập viên VTV gây sốt khi tác nghiệp giữa tâm bão

(VTC News) -

Biên tập viên (BTV) Đào Sơn Anh của Đài Truyền hình Việt Nam ( VTV) gây chú ý đặc biệt khi xuất hiện trong loạt bản tin mưa bão với phong thái chuyên nghiệp, điềm tĩnh và tinh thần làm việc đáng khâm phục. Trong hai ngày trực tin mưa bão, Sơn Anh dẫn 10 bản tin phát trên 3 kênh VTV1, VTV4 và Vietnam Today.

Hình ảnh anh khoác áo mưa, đứng dưới trời mưa tầm tã để đưa tin khiến người xem vừa xúc động vừa nể phục, cư dân mạng đua nhau tìm kiếm thông tin về anh.

BTV Đào Sơn Anh gây sốt khi tác nghiệp ở tâm bão, dẫn bản tin bằng song ngữ Anh - Việt trên kênh Vietnam Today.

Đặc biệt, trong bản tin dành cho kênh Truyền hình Đối ngoại Quốc gia – Vietnam Today, anh dẫn bằng song ngữ Anh - Việt, giúp khán giả quốc tế cập nhật tình hình thiên tai tại Việt Nam.

Trên trang cá nhân, BTV Sơn Anh chia sẻ ngắn gọn sau đợt công tác: “Một cơn bão – hai ngày trực – ba kênh sóng – mười bản tin. Cầu mong mọi người bình an vượt qua bão".

Dưới các video được chia sẻ, nhiều khán giả bình luận đầy yêu mến: “Lần đầu tiên thấy một BTV VTV tác nghiệp bão bằng song ngữ, quá chuyên nghiệp!”,“Nhìn bạn ấy vừa đứng trong bão vừa nói mà vẫn rõ ràng, bình tĩnh, thật sự ngưỡng mộ", “Chúc bạn nhiều sức khỏe để tiếp tục cống hiến. Bản tin của Sơn Anh khiến mình thấy tự hào về thế hệ BTV trẻ"...

Đào Sơn Anh là một trong những BTV trẻ, sở hữu học vấn ấn tượng.

Đào Sơn Anh sinh năm 2000, là BTV - MC song ngữ quen thuộc với khán giả của VTV thông qua các bản tin của kênh Vietnam Today. Anh tốt nghiệp Cử nhân Khoa Chính trị Quốc tế và Ngoại giao tại Học viện Ngoại giao, đồng thời hoàn thành Thạc sĩ Quan hệ Quốc tế tại ngôi trường danh tiếng này vào tháng 2/2025.

Trong thời gian học tập, Sơn Anh từng là Chủ nhiệm Câu lạc bộ MC Học viện Ngoại giao, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện, nhận Học bổng Nguyễn Cơ Thạch, Học bổng ADENAUER (Đức) và nhiều bằng khen của Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao.

Ba năm liền, anh đạt danh hiệu Sinh viên 5 Tốt cấp thành phố và được đánh giá là một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ trẻ Học viện Ngoại giao.

Chia sẻ về hành trình của mình, Sơn Anh cho biết anh vẫn nuôi ước mơ được trở thành nhà ngoại giao trong tương lai, và coi việc làm truyền hình là cơ hội quý báu để rèn luyện bản lĩnh, kỹ năng và ngoại ngữ.

“Trước mắt thì chắc hẳn tôi sẽ cần tiếp tục con đường học tập và không ngừng tích lũy kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cho bản thân để làm hành trang vững chắc cho chặng đường gian nan sắp tới", Sơn Anh chia sẻ.

BTV sinh năm 2000 vẫn nuôi ước mơ được trở thành nhà ngoại giao trong tương lai.

Với những người trẻ muốn theo đuổi nghề báo – truyền hình, BTV sinh năm 2000 nhắn nhủ: “Hãy kiên trì học tập, rèn luyện kỹ năng giao tiếp và ngoại ngữ. Hãy tích cực tìm kiếm cơ hội thực hành thông qua các hoạt động ngoại khóa, chương trình thực tập và trải nghiệm nghề nghiệp. Chỉ có nỗ lực, đam mê và sự kiện trì mới có thể giúp bạn vượt qua thử thách và phát triển bền vững trong bất kỳ một lĩnh vực hay ngành nghề nào".

Trên mạng xã hội, Sơn Anh thường chia sẻ hình ảnh hậu trường làm việc, lan tỏa năng lượng tích cực đến các bạn trẻ. Anh vẫn giữ lối sống kín tiếng, không chia sẻ nhiều về đời tư, khiến khán giả càng nhận thấy sự chuyên nghiệp và yêu mến anh hơn.

Với ngoại hình sáng, học vấn đáng nể và tinh thần dấn thân trong nghề, BTV Sơn Anh đang được kỳ vọng trở thành gương mặt tiêu biểu trong thế hệ MC mới của VTV.