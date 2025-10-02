Bắt gã đàn ông tàng trữ 14kg ma túy và 2 khẩu súng quân dụng

(VTC News) -

Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy vừa đấu tranh thành công chuyên án, bắt kẻ cầm đầu và thu giữ khoảng 14kg ma túy các loại, 02 khẩu súng quân dụng, 03 viên đạn.

Trước đó, thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án, đêm 19 rạng sáng ngày 20/9, phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Quảng Trị và Công an xã Ninh Châu, Công an xã Trường Ninh bắt quả tang Trần Văn Huy (SN 1983, trú xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị) là cầm đầu đường dây tàng trữ ma túy quy mô lớn.

Trần Văn Huy cùng số ma túy thu giữ được từ quá trình đấu tranh chuyên án. (Ảnh: Công an Quảng Trị)

Quá trình bắt giữ, cơ quan Công an thu giữ 01 vali màu đen bên trong chứa 12 túi nilon, trong 11 túi nilon có chứa các cục chất màu trắng nghi là ma túy, 01 túi nilon còn lại chứa nhiều hạt dạng hạt cà phê.

Thực hiện khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Văn Huy, lực lượng phá án thu giữ thêm khoảng 70.000 viên ma túy tổng hợp loại hồng phiến, 718 viên nén hình tròn màu xanh; 02 bánh heroin; 02kg ma túy loại ketamine; 100 gói nước vui; 954 viên ma túy tổng hợp loại thuốc lắc; 300 gam ma túy dạng đá.

Tổng khối lượng khoảng 14kg ma túy các loại, 02 khẩu súng quân dụng, 03 viên đạn, 02 cân tiểu ly, 01 máy dập, đóng gói bao bì và 02 điện thoại di động.

Hiện phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Trị đang tập trung đấu tranh, mở rộng.