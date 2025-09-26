Triệt phá đường dây ma túy từ châu Âu về Việt Nam, thu giữ 21kg ketamin

(VTC News) -

Ngày 26/9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa triệt xóa thành công một đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ 2 đối tượng và thu giữ tổng cộng 21kg ketamin cùng nhiều tang vật liên quan.

Cơ quan chức năng giám định tang vật

Theo điều tra, từ tháng 8/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện Hồ Quang Anh (SN 2003, trú xã Quỳnh Sơn) và Lô Thị Ánh Tuyết (SN 2007, trú xã Sơn Lâm, Nghệ An) nằm trong đường dây vận chuyển, mua bán ma túy từ châu Âu về Việt Nam qua đường hàng không.

Để qua mặt lực lượng chức năng, ma túy được ngụy trang trong các kiện hàng sữa, bánh kẹo, sau đó đưa về Nghệ An để phân loại, đóng gói rồi chuyển đi tiêu thụ trong nước. Đáng chú ý, hoạt động vận chuyển thường do các đối tượng tại Việt Nam thực hiện theo sự chỉ đạo từ những kẻ cầm đầu ở nước ngoài thông qua mạng xã hội.

Ma túy được ngụy trang trong các hộp sữa

Ngày 12/9, lực lượng chức năng đồng loạt triển khai bắt giữ. Tại công viên phường Trường Vinh, Hồ Quang Anh bị bắt quả tang khi nhận thùng xốp chứa 4kg ketamin. Cùng thời điểm, tại một nhà nghỉ ở phường Vinh Hưng, Lô Thị Ánh Tuyết cũng sa lưới.

Khám xét mở rộng, công an thu thêm 34 hộp sữa cất giấu 17kg ketamin tại nhà chị gái Tuyết. Tổng số lượng ma túy thu giữ lên tới 21kg.

Tại cơ quan công an, cả hai khai nhận hành vi phạm tội, thừa nhận được điều hành trực tiếp bởi đối tượng cầm đầu ở nước ngoài. Hiện chuyên án đang được mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.