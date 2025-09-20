Mỹ tấn công tàu buôn ma túy, 3 người chết

(VTC News) -

Đăng bài viết trên Truth Social, ông Trump cho biết Lầu Năm Góc đã ra lệnh tiến hành vụ tấn công và tình báo xác minh chiếc tàu đang chuyển ma túy lậu trên một tuyến đường đã được biết tới, nhằm “đầu độc người dân Mỹ”. Ông Trump không công bố tàu xuất phát từ đâu và vị trí chính xác vụ tấn công xảy ra.

"Thông tin tình báo xác nhận con tàu này đang buôn bán ma túy bất hợp pháp và đang di chuyển dọc tuyến đường buôn bán ma túy nổi tiếng, trên đường đến đầu độc người Mỹ", ông viết trên Truth Social.

Đây là khu vực do Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ quản lý và là cuộc tấn công mới nhất của Mỹ trong khu vực.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Khu vực Southcom bao gồm 31 quốc gia ở Nam và Trung Mỹ cũng như vùng Caribe. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh sự hiện diện quân sự của Mỹ đang được tăng cường trong vùng phía nam Caribe, với việc triển khai máy bay F-35, ít nhất 7 chiến hạm và 1 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

Trước đó, từ tháng 8, chính quyền Tổng thống Trump đã bắt đầu triển khai lực lượng không quân và hải quân tới vùng Caribe phía nam để tăng cường hoạt động chống các nhóm buôn ma túy được coi là “narco-terrorists”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng từng tuyên bố, quân đội Mỹ đã tiến hành một cuộc tấn công vào một tàu bị cáo buộc thuộc băng đảng ma túy Venezuela khi đang trên đường tới Mỹ. Đây là vụ tấn công thứ hai nhằm vào tàu nghi chở ma túy trong vài tuần gần đây.