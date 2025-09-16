Ông Trump khởi kiện tờ New York Times, đòi bồi thường 15 tỷ USD

(VTC News) -

Hôm 15/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social: "Hôm nay, tôi có vinh dự lớn lao khi đệ đơn kiện New York Times với yêu cầu bồi thường 15 tỷ USD vì hành vi phỉ báng và vu khống".

Cùng với đó, ông Trump cáo buộc tờ báo này bịa đặt về ông, gia đình và các doanh nghiệp của ông, cũng như phong trào và hệ tư tưởng do ông khởi xướng, như "Nước Mỹ trên hết", "Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Đơn kiện của Tổng thống Mỹ Donald Trump trích dẫn loạt bài báo trên tờ New York Times, trong đó có một bài bình luận của tờ này trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, nói rằng ông không phù hợp để lãnh đạo nước Mỹ.

Nội dung đơn kiện có đoạn: "Các bị cáo cố ý xuất bản bài viết, dù họ biết những ấn phẩm này chứa đầy thông tin xuyên tạc và bịa đặt đáng ghê tởm về Tổng thống Trump".

Hiện tại, tờ New York Times chưa đưa ra bình luận về đơn kiện của ông Trump.

Luật sư của nhà lãnh đạo Mỹ cho biết những bài báo của New York Times gây tổn hại đến danh tiếng cá nhân và công việc kinh doanh của ông Trump. Đồng thời, gây ra thiệt hại kinh tế lớn đối với giá trị thương hiệu cá nhân và triển vọng tài chính trong tương lai.

Trong nhiệm kỳ thứ hai, nhà lãnh đạo Mỹ tăng cường đàn áp các công ty truyền thông. Đầu năm nay, ông tiến hành kiện tờ Wall Street Journal và nhiều chủ sở hữu của tờ báo này, bao gồm Rupert Murdoch với số tiền bồi thường ít nhất 10 tỷ USD. Vì bài báo trên tờ Wall Street Journa cho rằng tên ông xuất hiện trên lời chúc mừng sinh nhật Epstein năm 2003.

Vào tháng 7, công ty mẹ của CBS là Paramount đồng ý giải quyết vụ kiện do ông Trump đệ trình, cáo buộc chương trình tin tức "60 Minutes" của CBS biên tập gian dối cuộc phỏng vấn với cựu Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris.