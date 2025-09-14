Đóng

Xin dùng ma túy cho ‘đỡ vã’: Tội ác kinh hoàng và lời cảnh tỉnh

(VTC News) -

Thảm án kinh hoàng tại Đắk Lắk do nghi phạm Nguyễn Nam Đại Thuận gây ra, khi bị bắt, kẻ này vẫn ngang nhiên xin được dùng ma túy cho "đỡ vã".

Hồng Thắm
