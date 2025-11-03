An Giang thi đua khơi dậy truyền thống yêu nước, tạo động lực phát triển bứt phá

(VTC News) -

Ngày 3/11, tỉnh An Giang tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I, giai đoạn 2025 - 2030. Đại hội lần này vinh danh gần 300 đại diện tiêu biểu, điển hình tiên tiến đại diện cho hàng nghìn tập thể, cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực của địa phương.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Chủ tịch nước - Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Võ Thị Ánh Xuân, đánh giá An Giang đã nỗ lực, phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng quà cho Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tại đại hội.

Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; quy mô kinh tế được mở rộng; thu ngân sách tăng khá. Các tiềm năng, lợi thế của địa phương, nhất là lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, kinh tế biển, du lịch và kinh tế biên mậu, từng bước được phát huy hiệu quả.

Quốc phòng - an ninh được bảo đảm; chủ quyền an ninh biên giới, biển, đảo quốc gia được giữ vững. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Đặc biệt Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Địa phương đã thực hiện rất tốt các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế, góp phần xây dựng biên giới với nước bạn Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Những kết quả đạt được trong thời gian qua không chỉ khẳng định sự nỗ lực bền bỉ, tinh thần đoàn kết và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, mà còn là minh chứng sinh động cho vai trò, kết quả của các phong trào thi đua yêu nước.

Trong đó, các phong trào: “An Giang chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”… được triển khai mang lại hiệu quả thiết thực.

Từ các phong trào thiết thực, tỉnh đã huy động nguồn lực xây dựng hơn 10.000 căn nhà đại đoàn kết, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, động viên các gia đình khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Các điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh An Giang được tuyên dương.

Để có được những kết quả này, An Giang đã chú trọng đổi mới công tác khen thưởng, chú trọng khen thưởng người lao động trực tiếp. Trong nhiệm kỳ, có hơn 300 tập thể, cá nhân được Chủ tịch nước tặng huân chương; hơn 1.900 tập thể, cá nhân được tặng Cờ thi đua của Chính phủ, bằng khen của Thủ tướng; hơn 40.000 tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp tỉnh.

Phó Chủ tịch nước yêu cầu thời gian tới, An Giang cần thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp mà Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Đặc biệt quan tâm nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ gắn bó và cống hiến cho quê hương. Quy hoạch và đầu tư phát triển kinh tế - xã hội hài hòa, bền vững, thu hẹp khoảng cách phát triển.

Đầu tư mạnh mẽ cho phát triển văn hóa, y tế, giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống, hạnh phúc của người dân. Quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần để Việt Nam tổ chức thành công năm APEC 2027.

"Các cấp ủy, chính quyền và người đứng đầu cần coi trọng phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị.

Công tác khen thưởng cần tiếp tục đổi mới theo hướng thực chất, dựa trên kết quả và giá trị đóng góp thực tế, bảo đảm chính xác, minh bạch; khen đúng người, đúng việc, có tác dụng nêu gương, lan tỏa trong xã hội. Đặc biệt chú trọng tôn vinh người trực tiếp lao động, sản xuất, chiến đấu, tập thể nhỏ, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo", Phó Chủ tịch nước yêu cầu.

Đoàn đại biểu là những điển hình tiên tiến của An Giang dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.

Phát động phong trào thi đua giai đoạn 2025 - 2030, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cho biết, An Giang quyết tâm thi đua xây dựng trở thành tỉnh khá của cả nước, là trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia, đóng góp tích cực vào sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước trong giai đoạn tới.

Theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 11,53%; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng; chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh, bền vững.

Tỉnh chú trọng phát huy tiềm năng kinh tế biển, năng lượng tái tạo, dịch vụ logistics, du lịch biển, văn hóa - sinh thái; xây dựng hạ tầng đồng bộ, hiện đại, kết nối thông suốt với các địa phương, tạo động lực góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2025 - 2030.

An Giang đang tập trung tối đa chuẩn bị Hội nghị APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn tuyệt đối trên mọi phương diện.

Đồng thời thực hiện thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031; vận hành chính quyền địa phương hai cấp thông suốt, hiệu quả, vì dân, gần dân, phục vụ Nhân dân…

An Giang chú trọng phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, đã khơi dậy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cường, tính năng động, sáng tạo, tạo động lực thúc đẩy phát triển toàn diện các lĩnh vực.

Song song các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, tỉnh chú trọng phát động các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả; hoàn thiện cơ chế, chính sách về văn hóa, giáo dục và đào tạo, y tế, tạo động lực mới; xây dựng tỉnh là khu vực phòng thủ vững chắc của đất nước...

Cũng theo lãnh đạo UBND tỉnh An Giang, các phong trào thi đua đã khơi dậy truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, ý chí tự lực tự cường, tính năng động, sáng tạo, tạo động lực thúc đẩy phát triển toàn diện các lĩnh vực, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh An Giang lần thứ I cũng thông qua danh sách 35 đại diện ưu tú, đại diện các ngành, lĩnh vực, địa phương, những cá nhân tiêu biểu, xuất sắc tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI.